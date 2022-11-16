Дослідники порівняли вплив препарату та плацебо на організм людини. Негативні ризики зростали у тих, хто приймав справжні ліки.

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Чим небезпечний парацетамол

Експеримент з дослідження парацетамолу вивчає вплив медикаментів на емоційний стан людини. Нейробіолог та співавтор дослідження Болдуін Вей запевняє, що, приймаючи пігулки, учасники відчували менше негативних емоцій та страху.

Це вдалося підтвердити на практиці завдяки трьом дослідженням. Під час одного з них учасники були змушені надути помпою віртуальну повітряну кулю так, щоб вона не луснула. Цікаво, що з 545 студентів ті, що приймали парацетамол, відчували менше тривоги, тож з більшою завзятістю надували кулю. Тобто знеболювальне пригнічувало емоційний стан. Ймовірність, що куля лусне, куди більше лякала тих, хто вживав плацебо.



Будьте обережні з парацетамолом / Фото Pexels

Вчених лякає популярність цього препарату, адже його чимало людей споживає на постійній основі, що може мати значний вплив на суспільство. Наприклад, у Великій Британії препарат є найпопулярнішим знеболювальним, тож щороку продається близько 6,3 тонни.

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Негативних наслідків для емоційного стану можна уникнути, якщо дотримуватись рекомендованої норми: 1 – 2 таблетки до 4 разів на добу по 500 міліграмів. Важливо дотримуватись інтервалів не менше 4 годин між прийомами.

Не приймайте парацетамол разом з іншими ліками, що містять парацетамол, оскільки існує ризик передозування. Також небезпечно вживати алкоголь разом з парацетамолом, якщо у вас є певні захворювання, наприклад проблеми з печінкою, – закликають дослідники.