Знайомимо вас з унікальними продуктами-двійниками наших органів, які не лише схожі на своїх протеже, але й здатні їх захищати.

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Продукти-двійники наших органів

Кров – буряк

Сік буряка не лише нагадує кров, але й покращує її при потраплянні в організм. Зокрема, буряк буде помічним при спазмі судин, зміцнює капіляри та стимулює продукцію червоних кров'яних тілець. Також овоч рекомендовано вживати тим, хто має високий тиск, адже городній представник миттєво з ним впорається.

Серце – помідори

У розрізі червоний соковитий овоч нагадує серце, тож і чудового його захистить. Головним складником у помідорах є калій, який є ключовим для здорової роботи серця, скорочення м'язів та нормалізації артеріального тиску.



Серце скаже "дякую" за вживання помідорів / Фото Pexels

Еритроцити – гранат

Гранат вважається одним із найкорисніших фруктів для вашого серця. Він підвищує рівень гемоглобіну в крові, зміцнює імунітет та рекомендується для профілактики й лікування різних захворювань. До того ж зерна гранату – це джерело кальцію, магнію, калію, марганцю, фосфору, йоду, заліза та натрію.