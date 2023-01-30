Хвороба Паркінсона – хронічне неврологічне захворювання, яке повільно прогресує і притаманне старшим людям. Саме з ним допоможе боротись спорт. Як саме, розповідаємо далі.

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Як спорт допомагає у боротьбі з хворобою Паркінсона

Серед головних симптомів недуги називають тремор, сповільненість рухів, депресивний стан, проблеми зі сном і пам'яттю. Хвороба Паркінсона насамперед пов'язана із недостатнім виробленням дофаміну, якого у мозку хворих набагато менше, аніж у здорових людей.

Захворювання не можна побороти повністю, але при вчасному встановленні діагнозу й початку лікування його прогрес можна зупинити, значно зменшивши прояви симптомів. Допоможе у цьому спортзал та історія Скотта Генлі, якому в 2017 році діагностували цю хворобу.

Якось я не міг згадати дорогу до роботи. Просто забув, де працював... В голові паморочилось. Це був один з найжахливіших моментів у житті. Основна порада від людей з таким самим захворюванням полягала в тому, щоб навчитись чогось нового, що стимулює мозок,

– пояснює він.



Не забувайте про спорт ніколи / Фото Pexels

Також було важливо займатись чимось фізично й когнітивно складним. Скотт обрав кросфіт із програмою тренувань, які спрямовані на покращення рухливості, сили й гнучкості. Після кількох років вправ і лікування чоловік повністю позбувся симптомів.

"Дослідження виявили, що 2,5 години високоінтенсивних вправ на тиждень уповільнюють розвиток хвороби і покращують якість життя у людей, що живуть з хворобою Паркінсона. Якщо вам нещодавно поставили діагноз, то фізичні вправи – це єдине, що дійсно допоможе контролювати недугу", – резюмує лікар Джонні Ачесон.

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Британські медики не втомлюються наголошувати, що користь від фізичних вправ у людей з хворобою Паркінсона не менша, ніж від фармакологічного лікування.