Волоські горіхи – це доза білка, клітковини, омега-3 жирних кислот і антиоксидантів розміром з пів літра, який ви можете взяти з собою в дорогу. Вони є основою надзвичайно здорової середземноморської дієти та настільки ж універсальною їжею.

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Чим поживні волоські горіхи

Підтримують імунітет

Порція волоських горіхів (28 грамів) містить 4 грами білка, 2 грами клітковини, 45 міліграмів магнію, які важливі для підтримки нашої імунної системи та загального здоров'я.

Волоські горіхи також є хорошим джерелом вітаміну B6 (0,2 міліграма на порцію) і чудовим джерелом міді (0,45 міліграма на порцію). Обидва вони допомагають функціонувати нашій імунній системі.

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Містять корисні жири

Волоські горіхи є унікальними серед горіхів, оскільки вони містять майже повністю здорові поліненасичені жири – 13 грамів на порцію.

Підтримують здоров'я кишківника

Дослідження показують, що волоські горіхи мають пребіотичні властивості, які підтримують здоров’я кишківника та посилюють ріст корисних бактерій.

Волоські горіхи варто їсти частіше / Фото Unsplash

Покращують когнітивне здоров'я

Волоські горіхи містять важливі поживні речовини, які підтримують здоров'я мозку. Наукові дані свідчать про те, що вони відіграють певну роль у підтримці та покращенні когнітивного здоров'я з віком.

Наприклад, згідно з дослідженням, опублікованим у The Journal of Nutrition, вживання волоських горіхів підвищує ефективність під час тестів на когнітивні функції для пам'яті, концентрації та швидкості обробки інформації у дорослих.