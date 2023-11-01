Для того, щоб ефективно скидати вагу, вам зовсім необов'язково проводити години у тренажерному залі. У цій справі головне – регулярність, тож ви можете спробувати кілька коротких вправ, які пропонує експертка Аруші Бірхуді.

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Стрибки

Все, що вам потрібно для того, щоб ефективно спалювати жир – це взяти скакалку і стрибати з нею так довго, як тільки зможете (втім, 5 хвилин стрибків може бути цілком достатньо).

Це – високоінтенсивне тренування, яке прискорює пульс, покращує координацію та когнітивні функції і допомагає спалювати багато калорій. Якщо ви втомлюєтеся від безперервних стрибків, ви можете трохи відпочивати між ними, а потім починати знову. Та якщо ви новачок, вам потрібно переконатися, що ви не тренуєтеся надто довго, щоб уникнути можливих травм.



Стрибки на скакалці дуже корисні для схуднення / Фото Pexels

Планка

Це тренування може зайняти навіть менше, ніж 5 хвилин, проте воно все ще залишається надзвичайно ефективним. Для виконання вправи вам потрібно опуститися на коліна і розставити зап'ястя на ширині плечей.

Після цього випряміть ноги та втягніть живіт так, щоб ваше тіло утворило рівну лінію від голови до п'ят. Це – базова планка, проте ви можете додати до своїх тренувань різні її варіанти, щоб вам не набридала одна й та сама вправа.

Альпініст

Для виконання цієї надзвичайно корисної вправи вам також потрібно опуститися у положення базової планки на долонях. Уявіть, що підлога – це гора; рухайте ногами так, наче ви біжите, все це упираючись долонями в підлогу.

Вам може здатися, що ця вправа дуже проста, та це не так. Всього за кілька хвилин її виконання у вас прискориться пульс і ви почнете відчувати свій прес та інші м'язи у тілі. Ця вправа вважається однією з найкращих для схуднення.