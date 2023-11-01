Для того чтобы эффективно сбрасывать вес, вам совсем необязательно проводить часы в тренажерном зале. В этом деле главное – регулярность, так что вы можете попробовать несколько коротких упражнений, которые предлагает экспертка Аруши Бирхуди.

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Прыжки

Все, что вам нужно для того, чтобы эффективно сжигать жир – это взять скакалку и прыгать с ней так долго, как только сможете (впрочем, 5 минут скачков может быть вполне достаточно).

Это высокоинтенсивная тренировка, которая ускоряет пульс, улучшает координацию и когнитивные функции и помогает сжигать множество калорий. Если вы устаете от непрерывных скачков, вы можете немного отдыхать между ними, а затем начинать снова. Но если вы новичок, вам нужно убедиться, что вы не тренируетесь слишком долго во избежание возможных травм.



Прыжки на скакалке очень полезны для похудения / Фото Pexels

Планка

Эта тренировка может занять даже менее 5 минут, однако она все еще остается чрезвычайно эффективной. Для выполнения упражнения вам нужно опуститься на колени и расставить запястье на ширине плеч.

После этого выпрямите ноги и втяните живот так, чтобы ваше тело образовало ровную линию от головы до пяток. Это – базовая планка, однако вы можете добавить к своим тренировкам различные ее варианты, чтобы вам не надоедало одно и то же упражнение.

Альпинист

Для выполнения этого полезного упражнения вам также нужно опуститься в положение базовой планки на ладонях. Представьте, что пол – это гора; двигайте ногами так, словно вы бежите, все это упираясь ладонями в пол.

Вам может показаться, что это упражнение очень простое, но это не так. Всего за несколько минут ее выполнения у вас ускорится пульс, и вы начнете ощущать свой пресс и другие мышцы в теле. Это упражнение считается одним из лучших для похудения.