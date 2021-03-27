Час, проведений в компанії чотириногого друга, – це ваша інвестиція у власне здоров'я. І справа не тільки в тому, що тваринка підіймає настрій навіть в найважчі дні. Виявляється, що домашні улюбленці здатні активувати парасимпатичну нервову систему

Історія домашніх кішок почалася на Близькому Сході понад 9000 років тому. Через кілька тисячоліть кішки знайшли притулок в Стародавньому Єгипті. Саме тут захисники зерна від дрібних гризунів отримали статус сакральних тварин. Саме з цих часів коти почали асоціюватися з затишком, красою та захистом від небезпеки.

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Люди здавна приручали корисних для господарства тварин, які відрізнялися не примхливим характером. Але саме кішки отримали статус "священної тварини". Ймовірно, свою роль тут зіграло те, що єгиптяни просто не змогли встояти перед муркотіння цих тварин. Минуло не одне тисячоліття, а люди досі несвідомо піддаються цьому прийому.

Загадка котячого муркотіння



Муркотіння допомагає відновити силу / Фото Pexels

Механіка муркотіння заснована на особливості будови гортані котячих. Коли м'язи, розташовані навколо голосових зв'язок, розширюються, під'язикові кісточки при вдиху і видиху створюють характерну вібрацію. До речі, вчені досі розв'язують питання, що саме запускає "внутрішній мотор" домашніх улюбленців. Для нас протяжне мурчання свідчить про задоволення та заспокоєння. Але ветеринари зазначають, що кішка муркає, коли їй страшно, боляче або дискомфортно.

Кошенята починають муркати вже на другий день після народження: так вони повідомляють своїй мамі, що ситі. Кішка-мама видає цей характерний звук під час годування, щоб заспокоїти малюків і створити у них почуття безпеки. Нерідко наші вихованці муркають, коли дрімають – це допомагає їм швидше відновити сили.

Котяче муркотіння – не просто механізм комунікації, а своєрідна терапія, що сприяє фізичному відновленню і захисту від стресу.

Ліки проти стресу



Як котяче муркотіння впливає на здоров'я людей / Фото Pexels

Котяче муркотіння чинить заспокійливий ефект на нервову систему людину. Лягаючи до вас на коліна, ваш улюбленець, наче змушує вас відірватися від справ та насолодитися моментом.

Крім того, кішки добре відчувають емоційний стан свого господаря. Вони нерідко надають психологічну підтримку, коли розуміють, що людині це необхідно: приходять "втішити", згортаються в клубочок на хворому місці, топчуться на колінах, коли сумно.

Що кажуть вчені



Муркотіння допомагає відновити кістки та м'язові тканини / Фото Pexels

Учені порівнюють психологічний ефект від котячого муркотіння з медитацією або спогляданням морського прибою. Поки ми гладимо кота, наш пульс сповільнюється, а артеріальний тиск знижується. Відбувається активація парасимпатичної нервової системи, що сприятливо впливає на роботу серця. Це своєю чергою знижує ризик інсульту.

Кототерапія заснована на частоті котячих вібрацій. Звук, що видається пухнастими друзями, коливається в діапазоні від 25 до 100 Гц. Згідно з дослідженнями, це допомагає відновити кістки та м'язові тканини. Гері Вайцман, голова Товариства захисту тварин Сан-Дієго, нагадує, що муркотіння на цій частоті відповідає частотам, що застосовується в фізіотерапії у людей при лікуванні переломів, набряків і розтягнень.

Чому так відбувається

Згадаймо, що кішки мають здатність зберігати енергію протягом тривалих періодів відпочинку і сну. Є думка, що муркотіння – це своєрідний низькоенергетичний стимулятор. Тканини людини можуть "відгукуватися" на ці частоти. Таким чином котячі вібрації полегшують біль, прискорюють загоєння і навіть допомагають впоратися з інфекціями. Тому, коли ваша кішка лягає на хворе місце, вона дійсно знає, що робить.