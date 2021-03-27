Время, проведенное в компании четвероногого друга, – это ваша инвестиция в собственное здоровье. И дело не только в том, что любимое животное поднимает настроение даже в самые тяжелые дни. Оказывается, что домашние питомцы способны активировать парасимпатическую нервную систему

История домашних кошек началась на Ближнем Востоке более 9000 лет назад. Через несколько тысячелетий кошки нашли убежище в Древнем Египте. Именно здесь защитники зерна от мелких грызунов получили статус сакральных животных. Именно от этих времен коты начали ассоциироваться с уютом, красотой и защитой от опасности.

Читайте также 10 простых способов справиться со стрессом на работе

Люди издавна приручали полезных для хозяйства животных, которые отличались не прихотливым характером. Но именно кошки получили статус "священного животного". Вероятно, свою роль здесь сыграло то, что египтяне просто не смогли устоять перед мурлыканьем этих животных. Прошло не одно тысячелетие, а люди до сих пор бессознательно подвергаются этому приему.

Загадка кошачьего мурлыканья



Мурлыканье помогает восстановить силу / Фото Pexels

Механика мурлыканье основана на особенности строения гортани кошачьих. Когда мышцы, расположенные вокруг голосовых связок, расширяются, подъязычные косточки при вдохе и выдохе создают характерную вибрацию. Кстати, ученые до сих пор решают вопрос, что именно запускает "внутренний мотор" домашних любимцев. Для нас протяжное мурлыканье свидетельствует об удовлетворении и успокоении. Но ветеринары отмечают, что кошка мурлыкает и тогда, когда ей страшно, больно или дискомфортно.

Котята начинают мурчать уже на второй день после рождения: так они сообщают своей маме, что сыты. Кошка-мама выдает этот звук во время кормления, чтобы успокоить детей и создать чувство безопасности. Нередко наши воспитанники мурчат, когда дремлют – это помогает им быстрее восстановить силы.

Кошачье мурлыканье – не просто механизм коммуникации, а своеобразная терапия, способствующая физическому восстановлению и защите от стресса.

Лекарство против стресса



Как кошачье мурлыканье влияет на здоровье людей / Фото Pexels

Кошачье мурлыканье оказывает успокаивающий эффект на нервную систему человека. Ложась к вам на колени, ваш любимец будто заставляет вас оторваться от дел и насладиться моментом.

Кроме того, кошки хорошо чувствуют эмоциональное состояние своего хозяина. Они нередко оказывают психологическую поддержку, когда понимают, что человеку это необходимо: приходят "утешить", сворачиваются в клубочек на больном месте, топчутся на коленях, когда грустно.

Что говорят ученые



Мурлыканье помогает восстановить кости и мышечные ткани / Фото Pexels

Ученые сравнивают психологический эффект от кошачьего мурлыканья с медитацией или созерцанием морского прибоя. Пока мы гладим кошку, наш пульс замедляется, а артериальное давление снижается. Происходит активация парасимпатической нервной системы, что благоприятно влияет на работу сердца. Это в свою очередь снижает риск инсульта.

Кототерапия основана на частоте кошачьих вибраций. Звук, издаваемый пушистыми друзьями, колеблется в диапазоне от 25 до 100 Гц. Согласно исследованиям, это помогает восстановить кости и мышечные ткани. Гэри Вайцман, председатель Общества защиты животных Сан-Диего, напоминает, что мурлыканье на этой частоте соответствует частотам, применяющимся в физиотерапии у людей при лечении переломов, отёков и растяжений.

Почему так происходит

Вспомним, что кошки обладают способностью сохранять энергию в течение длительных периодов отдыха и сна. Есть мнение, что мурлыканье – это своеобразный низкоэнергетический стимулятор. Ткани человека могут "откликаться" на эти частоты. Таким образом кошачьи вибрации облегчают боль, ускоряют заживление и даже помогают справиться с инфекциями. Поэтому, когда ваша кошка ложится на больное место, она действительно знает, что делает.