Все, що вам знадобиться, щоб приготувати такі млинці, – жменька звичайних інгредієнтів і приблизно 10 хвилин. Це ще дві причини, чому ця страва на сніданок завжди така популярна.

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Швидкий рецепт млинців

Інгредієнти:

100 грамів звичайного борошна;

2 великі яйця;

300 мілілітрів молока;

1 столова ложка соняшникової рослинної олії (та ще трішки для смаження);

дрібка солі;

улюблена начинка.

Приготування

У мисці змішайте борошно, яйця, молоко, олію та дрібку солі. Збийте до однорідної маси. Поставте сковороду на середній вогонь. Добре змастіть її олією.

Тепер можна виливати суміш. Це зручно робити за допомогою ополоника. Готуйте млинці по 1 хвилині з кожного боку до золотистого кольору.

Подавайте млинці з вашою улюбленою начинкою. Для тих, хто обожнює солодке, підійдуть фрукти, горіхи, арахісова паста, мед тощо. Фанати солоних сніданків можуть взяти сосиски, овочі, авокадо, домашній майонез, грецький йогурт тощо.



Корисні млинці без цукру / Фото Pexels

Зберігання

Коли млинці охолонуть, їх можна покласти між пергаментом, потім загорнути в харчову плівку та заморозити. Термін зберігання – 2 місяці.

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