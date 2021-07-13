Британський лікар і відеоблогер Алі Абдаал розповів, що почав краще спати, коли перестав користуватися телефоном вечорами. І залишає його в іншому кінці кімнати.

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Також важливо щільно закривати вікна фіранками, щоб не було зайвого світла. Лікар намагається підтримувати температуру в спальні на рівні 19 градусів, яка вважається оптимальною для сну.

Ще відмовився від кави після двох годин дня.

Кофеїн залишається в крові довго, і навіть якщо нам здається, що кофеїн на нас не діє, це не так,

– пояснив лікар.

Експерт вважає за краще користуватися звичайним будильником, а не додатком для телефону, бо його легко зупинити.

Щоб заснути за дві хвилини, Абдаал лягає в ліжко і розслабляє м'язи обличчя. Потім переходить до м'язів ніг.

Якщо я не засну до цього моменту, як це зазвичай відбувається, я намагаюся розслабити руки, пальці, лікті, плечі. Коли розслаблено все, я зосереджую на вдиху і видихах,

– розповів блогерр.