Британский врач и видеоблоггер Али Абдаал рассказал, что стал лучше спать, когда перестал использовать телефон по вечерам. И оставляет его в другом конце комнаты.

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Также важно плотно закрывать окна занавесками, чтобы не было лишнего света. Врач пытается поддерживать температуру в спальне на уровне 19 градусов, которая считается оптимальной для сна.

Еще отказался от кофе после двух часов дня.

Кофеин остается в крови долго, и даже если нам кажется, что кофеин на нас не действует, это не так,

– пояснил врач.

Эксперт предпочитает пользоваться обычным будильником, а не приложением для телефона, потому что его легко остановить.

Чтобы заснуть за две минуты, Абдаал ложится в кровать и расслабляет мышцы лица. Затем переходит к мышцам ног.

Если я не усну до этого момента, как это обычно происходит, я стараюсь расслабить руки, пальцы, локти, плечи. Когда спокойно все, я сосредотачиваюсь на вдохе и выдохе,

– рассказал блогер.