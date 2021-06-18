Про це розповіла тренерка Марина Боржемська, зазначивши, що фрукти допомагають не відчувати сильний дискомфорт.

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Вони зможуть замінити потребу в сильному бажанні цукру. Тому треба додавати їх до основних прийомів їжі.

Відмовитися від прямого цукру

Поступово потрібно зменшувати вживання всіх рафінованих цукрів, штучних підсолоджувачів і сиропів з високим вмістом фруктози.

У вас не повинно бути цукру під рукою, щоб до нього не тягнутися. Але не можна відразу різко від нього відмовлятися, оскільки це якась залежність. І різка повна відмова буде викликати "ломку",

– розповіла тренерка.

Сніданки

У вас повинна бути сніданки, з великим вмістом білка. Протеїни допомагають підтримувати баланс цукру в крові і приглушують тягу до солодкого. Наприклад, один з варіантів – яйця з овочами й авокадо, вівсянка і/або грецький йогурт з ягодами та корицею.

Вуглеводи

Люди, які худнуть, часто допускають популярну помилку – відмовляються від складних вуглеводів. Проте це неправильно. Вони дають довгострокову енергію, а не короткочасну, як це відбувається з солодким.



Не відмовляйтеся від складних вуглеводів \ Photo by Robert Anderson on Unsplash

Вода з лимоном

Як тільки у вас прокидається бажання замовити в ресторані десерт або купити на обід мигдальний круасан, спробуйте зробити кілька ковтків води. Можна з лимоном (якщо у вас немає підвищеної кислотності). Можливо, у вас просто спрага, а не голод.

Перекус

Не забувайте перекусити впродовж дня, калорійність має бути 100 – 150 грамів. Це може бути, наприклад, фрукти, ягоди, шматочок сиру, горіхи та варене яйце. Але не можна безладно їсти все підряд. Це повинен бути один перекус, а не постійне під'їдання.