Однако именно последняя является чрезвычайно полезной при похудении. Малина богата клетчаткой и антиоксидантами, а также имеет приятный сладкий вкус, который не оставит равнодушным.

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Как малина помогает худеть

В одной чашке свежей малины около 10 граммов клетчатки, а это треть рекомендованной суточной нормы. Диетологи советуют употреблять ее, ведь она способствует похудению, в частности регулярному испражнению, замедлению пищеварения и появлению энергии.

Более того, клетчатка является важным элементом для кишечника, ведь ею питаются бактерии. Ее потребление необходимо для разнообразного и сбалансированного микробиома кишечника, который, в частности, влияет на иммунную систему.

Помогут и антиоксиданты. Они нейтрализуют вредные свободные радикалы и уменьшают воспаление. Красный оттенок малины говорит, что в нем этого полезного вещества немало.

Исследование 2019 года выявило, что в ягоде содержатся антоцианы – достаточно специфические антиоксиданты. Кроме этого, малина является отличным источником витамина С.

Еще одна неожиданная польза – сладость. В малине есть натуральный сахар, удовлетворяющий ваши потребности даже во время похудения. На самом же деле, говорят диетологи, эту ягоду можно употреблять горстями и добавлять ко всему, что пожелаете.

Однако важно понимать, что все полезно в меру. Эксперты рекомендуют в сутки употреблять не более 300 граммов этой красной сложной костянки.