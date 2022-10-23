У нашому матеріалі розповідаємо про 5 дієвих рецептів масок, які легко приготувати в домашніх умовах. Читайте та спішіть повторити.

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Омолоджувальні маски

Маска з медом

Просто та ефективно: вам знадобиться 1 яєчний жовток та пів чайної ложки меду. Все перетворюємо в однорідну суміш, наносимо на чисту шкіру, чекаємо 15 хвилин і насолоджуємось ефектом. Уникати цього домашнього засобу варто тим, у кого на обличчі є капілярна сітка.

Маска з лимонним соком

Для цього рецепту знадобиться 3 інгредієнти: 1 жовток, 1 чайна ложка рослинної олії і кілька крапель лимонного соку. Наносимо на обличчя на 10 хвилин, змиваємо теплою водою, періодично повторюємо і забуваємо про зморшки.

Маска з борошна та чаю

Приготуйте маску власноруч / Фото Pexels

Ця маска потребує трохи більше уваги, але результат точно не змусить себе чекати. Змішуємо 1 столову ложку борошна з міцним чаєм до консистенції сметани, у суміш додаємо жовток і готово. Тримати на обличчі варто 15 хвилин, після чого змити теплою водою.

Маска з сухим молоком та алое

Справжня виручалочка у холодний сезон, коли шкіра стає сухою та подразненою. Інгредієнти: 3 столові ложки сухого молока, м'якуш алое, яєчний жовток і чайна ложка меду. Якщо суміш буде надто густа, додайте ще алое та спішіть наносити. Тримаємо 10 – 15 хвилин і змиваємо.

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Маска з підтягувальним ефектом

Яєчний білок, 1 чайна ложка меду, 2 – 3 краплі рослинної олії і стільки ж лимонного соку: ви будете здивовані результатом, а ваші зморшки хутенько втечуть з обличчя. Наносити маску можна як на шкіру обличчя, так і на шию. Залишаємо на 10 хвилин, а тоді змиваємо теплою водою.