Мед і цукор є вуглеводами, які складаються в основному з глюкози та фруктози. Вони використовуються як інгредієнти для багатьох упакованих продуктів і рецептів. І те, і інше може сприяти збільшенню ваги при надмірному вживанні.
У меду репутація значно краща, але насправді він не вважається здоровою їжею. Отже, який підсолоджувач корисніший? Ось що вам потрібно знати.
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Мед
Переваги
У меді більше фруктози, ніж глюкози. Фруктоза солодша за глюкозу, тому ви можете використовувати меншу кількість меду в їжі чи напоях.
Сирий непастеризований мед містить незначну кількість місцевого пилку, який може допомогти зменшити алергічні реакції.
Мед також має додаткові переваги для здоров’я:
- проходить меншу обробку, ніж цукор;
- має антимікробні властивості;
- полегшує кашель і біль у горлі.
Недоліки
Мед трохи калорійніший, ніж сахароза. Він складається в основному з цукру, і його слід використовувати помірно. Це особливо потрібно, якщо у вас є такі проблеми зі здоров'ям, як діабет, хвороби серця або ожиріння.
Мед може бути небезпечним для немовлят до 1 року. Це тому, що він містить бактеріальні спори, які можуть викликати ботулізм.
Чим корисний та шкідливий мед / Фото Unsplash
Цукор
Переваги
Як вуглевод, цукор є потенційним джерелом швидкої енергії. Вашому мозку для функціонування потрібно 130 грамів вуглеводів щодня. Цукор менш калорійний, чайна ложка містить близько 16 калорій.
Білий цукор має тривалий термін зберігання і його легко використовувати для випічки та приготування їжі. Цукор зазвичай дешевий і легкодоступний.
Недоліки
Вживання занадто великої кількості цукру може збільшити ризик серцевих захворювань і діабету 2 типу. Цукор є поширеним інгредієнтом багатьох оброблених харчових продуктів, тому ви можете з'їдати його більше, ніж думаєте. Це може призвести до збільшення ваги та ожиріння.
Людям з цукровим діабетом слід стежити за споживанням цукру, оскільки це може спричинити різке підвищення рівня цукру в крові.
Якщо споживати його в більших кількостях, ніж потребує ваше тіло, цукор може забезпечити швидкий заряд енергії, але потім – різке падіння.
Корисні та шкідливі властивості цукру / Фото Unsplash
Висновок
І мед, і цукор можуть мати негативний вплив на ваше здоров’я, якщо вживати їх у надмірній кількості. Мед має трохи більше переваг, ніж цукор. Але вважати його значно кориснішим помилково.