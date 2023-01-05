Мед і цукор є вуглеводами, які складаються в основному з глюкози та фруктози. Вони використовуються як інгредієнти для багатьох упакованих продуктів і рецептів. І те, і інше може сприяти збільшенню ваги при надмірному вживанні.

У меду репутація значно краща, але насправді він не вважається здоровою їжею. Отже, який підсолоджувач корисніший? Ось що вам потрібно знати.

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Мед

Переваги

У меді більше фруктози, ніж глюкози. Фруктоза солодша за глюкозу, тому ви можете використовувати меншу кількість меду в їжі чи напоях.

Сирий непастеризований мед містить незначну кількість місцевого пилку, який може допомогти зменшити алергічні реакції.

Мед також має додаткові переваги для здоров’я:

проходить меншу обробку, ніж цукор;

має антимікробні властивості;

полегшує кашель і біль у горлі.

Недоліки

Мед трохи калорійніший, ніж сахароза. Він складається в основному з цукру, і його слід використовувати помірно. Це особливо потрібно, якщо у вас є такі проблеми зі здоров'ям, як діабет, хвороби серця або ожиріння.

Мед може бути небезпечним для немовлят до 1 року. Це тому, що він містить бактеріальні спори, які можуть викликати ботулізм.

Чим корисний та шкідливий мед / Фото Unsplash

Цукор

Переваги

Як вуглевод, цукор є потенційним джерелом швидкої енергії. Вашому мозку для функціонування потрібно 130 грамів вуглеводів щодня. Цукор менш калорійний, чайна ложка містить близько 16 калорій.

Білий цукор має тривалий термін зберігання і його легко використовувати для випічки та приготування їжі. Цукор зазвичай дешевий і легкодоступний.

Недоліки

Вживання занадто великої кількості цукру може збільшити ризик серцевих захворювань і діабету 2 типу. Цукор є поширеним інгредієнтом багатьох оброблених харчових продуктів, тому ви можете з'їдати його більше, ніж думаєте. Це може призвести до збільшення ваги та ожиріння.

Людям з цукровим діабетом слід стежити за споживанням цукру, оскільки це може спричинити різке підвищення рівня цукру в крові.

Якщо споживати його в більших кількостях, ніж потребує ваше тіло, цукор може забезпечити швидкий заряд енергії, але потім – різке падіння.

Корисні та шкідливі властивості цукру / Фото Unsplash

Висновок

І мед, і цукор можуть мати негативний вплив на ваше здоров’я, якщо вживати їх у надмірній кількості. Мед має трохи більше переваг, ніж цукор. Але вважати його значно кориснішим помилково.