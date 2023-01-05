Мед и сахар являются углеводами, которые состоят в основном из глюкозы и фруктозы. Они используются в качестве ингредиентов для многих упакованных продуктов и рецептов. И то и другое может способствовать увеличению веса при чрезмерном употреблении.

У меда репутация гораздо лучше, но на самом деле он не считается здоровой пищей. Итак, какой подсластитель полезнее? Вот что вам нужно знать.

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Мед

Преимущества

В меде больше фруктозы, чем глюкозы. Фруктоза слаще глюкозы, поэтому вы можете использовать меньшее количество меда в пище или напитках.

Сырой непастеризованный мед содержит незначительное количество местной пыльцы, которая может помочь снизить аллергические реакции.

Мед также имеет дополнительные преимущества для здоровья:

проходит меньшую обработку, чем сахар;

обладает антимикробными свойствами;

облегчает кашель и боль в горле.

Недостатки

Мед немного калорийнее сахароза. Он состоит в основном из сахара и его следует использовать умеренно. Это особенно нужно, если у вас есть такие проблемы со здоровьем, как диабет, болезни сердца или ожирение.

Мед может быть опасен для новорожденных до 1 года. Это потому, что он содержит бактериальные споры, которые могут вызвать ботулизм.

Чем полезен и вреден мед / Фото Unsplash

Сахар

Преимущества

Как углевод сахар является потенциальным источником быстрой энергии. Вашему мозгу для функционирования требуется 130 г углеводов ежедневно. Сахар менее калорийный, чайная ложка содержит около 16 калорий.

Белый сахар имеет длительный срок хранения и легко использовать для выпечки и приготовления пищи. Сахар обычно дешевый и легкодоступный.

Недостатки

Употребление слишком большого количества сахара может увеличить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа. Сахар является распространенным ингредиентом многих обработанных пищевых продуктов, так что вы можете съедать его больше, чем думаете. Это может привести к увеличению веса и ожирению.

Людям с сахарным диабетом следует следить за потреблением сахара, поскольку это может повлечь за собой резкое повышение уровня сахара в крови.

Если потреблять его в больших количествах, чем ваше тело, сахар может обеспечить быстрый заряд энергии, но затем – резкое падение.

Полезные и вредные свойства сахара / Фото Unsplash

Вывод

И мед, и сахар могут оказать негативное влияние на ваше здоровье, если употреблять их в избыточном количестве. Мед имеет немного больше преимуществ, чем сахар. Но считать его гораздо более полезным ошибочно.