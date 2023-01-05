Мед и сахар являются углеводами, которые состоят в основном из глюкозы и фруктозы. Они используются в качестве ингредиентов для многих упакованных продуктов и рецептов. И то и другое может способствовать увеличению веса при чрезмерном употреблении.
У меда репутация гораздо лучше, но на самом деле он не считается здоровой пищей. Итак, какой подсластитель полезнее? Вот что вам нужно знать.
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Мед
Преимущества
В меде больше фруктозы, чем глюкозы. Фруктоза слаще глюкозы, поэтому вы можете использовать меньшее количество меда в пище или напитках.
Сырой непастеризованный мед содержит незначительное количество местной пыльцы, которая может помочь снизить аллергические реакции.
Мед также имеет дополнительные преимущества для здоровья:
- проходит меньшую обработку, чем сахар;
- обладает антимикробными свойствами;
- облегчает кашель и боль в горле.
Недостатки
Мед немного калорийнее сахароза. Он состоит в основном из сахара и его следует использовать умеренно. Это особенно нужно, если у вас есть такие проблемы со здоровьем, как диабет, болезни сердца или ожирение.
Мед может быть опасен для новорожденных до 1 года. Это потому, что он содержит бактериальные споры, которые могут вызвать ботулизм.
Чем полезен и вреден мед / Фото Unsplash
Сахар
Преимущества
Как углевод сахар является потенциальным источником быстрой энергии. Вашему мозгу для функционирования требуется 130 г углеводов ежедневно. Сахар менее калорийный, чайная ложка содержит около 16 калорий.
Белый сахар имеет длительный срок хранения и легко использовать для выпечки и приготовления пищи. Сахар обычно дешевый и легкодоступный.
Недостатки
Употребление слишком большого количества сахара может увеличить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа. Сахар является распространенным ингредиентом многих обработанных пищевых продуктов, так что вы можете съедать его больше, чем думаете. Это может привести к увеличению веса и ожирению.
Людям с сахарным диабетом следует следить за потреблением сахара, поскольку это может повлечь за собой резкое повышение уровня сахара в крови.
Если потреблять его в больших количествах, чем ваше тело, сахар может обеспечить быстрый заряд энергии, но затем – резкое падение.
Полезные и вредные свойства сахара / Фото Unsplash
Вывод
И мед, и сахар могут оказать негативное влияние на ваше здоровье, если употреблять их в избыточном количестве. Мед имеет немного больше преимуществ, чем сахар. Но считать его гораздо более полезным ошибочно.