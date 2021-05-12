Меланин – это естественный пигмент кожи. Цвет волос, кожи и глаз человека в большой степени зависят от типа и количества меланина, который содержится в его организме. Меланин продуцируют особые клетки кожи – меланоциты. Каждый человек имеет одинаковое количество меланоцитов, однако у некоторых людей эти клетки продуцируют большее количество меланина.

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Чем меньше меланина производят ваши меланоциты, тем светлее будет цвет вашей кожи, волос и радужной оболочки и, наоборот, чем больше эти клетки "стараются" выполнять возложенные на них обязанности, тем более темными будут ваши волосы, кожа и глаза.

Количество меланина в организме зависит от генетики. То есть с большой вероятностью вы будете выглядеть так, как ваши родители.

Виды меланина



Количество меланина в организме зависит от генетики / Фото Pexels

Несмотря на то, что меланин часто считают одним пигментом, на самом деле существует 3 его вида, 2 из которых отвечают за цвет кожи, волос и глаз у людей и животных:

Эвмеланин – пигмент, отвечающий за темные тона. Эвмеланин бывает двух видов – коричневый и черный. Будете ли вы брюнетом или шатеном, иметь темно-коричневые либо "пивные" глаза, зависит от различных сочетаний этих двух видов. Если вы блондин и у вас – голубые глаза, то это из-за того, что у вас есть небольшое количество коричневого эвмеланина и вообще отсутствует черный.

– пигмент, отвечающий за темные тона. Эвмеланин бывает двух видов – коричневый и черный. Будете ли вы брюнетом или шатеном, иметь темно-коричневые либо "пивные" глаза, зависит от различных сочетаний этих двух видов. Если вы блондин и у вас – голубые глаза, то это из-за того, что у вас есть небольшое количество коричневого эвмеланина и вообще отсутствует черный. Феомеланин окрашивает в розовый такие части тела, как губы и соски. Этот пигмент отвечает за все оттенки красного и желтого. Если у вас рыжие волосы, это означает, что в вашем организме содержится одинаковое количество феомеланина и эвмеланина.

окрашивает в розовый такие части тела, как губы и соски. Этот пигмент отвечает за все оттенки красного и желтого. Если у вас рыжие волосы, это означает, что в вашем организме содержится одинаковое количество феомеланина и эвмеланина. Третий тип меланина, который называется "нейромеланином", содержится в мозге человека и придает окраску его структурам (нейронам).

Как образуется меланин

Образование меланина начинается в больших клетках – меланоцитах, которые располагаются по всей поверхности кожи. Меланоциты отвечают за выработку органелл – меланосом.

Меланосомы являются местом, где синтезируются как эвмеланин, так и феомеланин, которые позже распределяются между кератиноцитами (клетками, которые производят кератин и составляют большую часть кожи).



Как образуется меланин / Фото Pexels

Естественный уровень меланина обусловлен генетикой. Однако есть ряд факторов, которые могут влиять на выработку этого пигмента, в частности:

действие ультрафиолетового излучения;

воспаление;

колебание уровней гормонов;

возрастные особенности;

процессы, влияющие на нарушение синтеза этого гормона.

Как повысить уровень меланина

Для этого рекомендуется принимать специальные витаминные препараты, которые в целом улучшат состояние кожных покровов. Принимать их могут люди с любым типом кожи.

А как насчет антиоксидантов

Результаты исследований демонстрируют, что антиоксиданты являются одним из лучших (и безопасных) способов стимуляции образования меланина.

Микроэлементы, такие как флавоноиды или полифенолы, которые поступают в наш организм с растительной пищи, действуют как мощные антиоксиданты и могут влиять на выработку меланина.

В каких продуктах искать такие антиоксиданты

темной листовой зелени;

лесных ягодах (ежевике, чернике)

черном шоколаде;

разноцветных овощах.

Витамины-антиоксиданты



В какой пищи искать антиоксиданты / Фото Pexels

Витамин A

По данным исследований, витамин А является важным звеном в процессе образования меланина и в общем помогает поддержать здоровье кожи. Он присутствует в:

овощах, которые содержат пигмент бета-каротин (моркови, батате, шпинате, горохе);

рыбе;

мясе.

В состав витамина А входят каротиноиды. Это как раз те вещества, которые окрашивают овощи в красный, желтый или оранжевый цвет. Результаты одного из исследований подтверждают, что эти провитамины могут играть важную роль в процессе синтеза меланина и защиты кожи от агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей. Не забывайте – чрезмерная инсоляция повышает риск меланомы и рака кожи!

Поскольку витамин А является жирорастворимым (то есть таким, который может накапливаться в организме), Национальный институт здравоохранения США отмечает необходимость придерживаться рекомендованного ежедневного его количества, а это – 700 микрограмм для женщин и 900 микрограмм для мужчин. Для детей доза витамина А является еще меньшей.

Внимание! Беременным женщинам противопоказано превышать дневную норму витамина А, поскольку это может представлять опасность для плода!

Витамин Е

Этот витамин также является очень важным для здоровья нашей кожи, поскольку он поднимает уровень меланина и может помочь защитить кожу от повреждений, вызванных агрессивным действием солнца.

Витамин Е в большом количестве содержится в:

овощах;

зернах;

семенах;

орехах.

Витамин C

Подобно витаминам А и Е, витамин С также является антиоксидантом. Он необходим для поддержания здоровья слизистых оболочек, а также участвует в процессе производства меланина.

Содержится в:

цитрусовых;

ягодах;

листовой зелени и тому подобное.

Обратите внимание! Этот перечень не является исчерпывающим. Больше информации о витамине С – по этой ссылке.

Травы на защите кожи

Исследования показывают, что травы способны защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Например, зеленый чай и куркума содержат большое количество флавоноидов (полифенолов), способствующих повышению уровня меланина и защиты кожи.

Загар как способ повысить уровень меланина



Как повысить уровень меланина / Фото Pexels

Этот способ действительно является одним из самых эффективных. Ни для кого не является секретом: хочешь загореть, подставь тело под солнце. Но здесь важно напомнить, какую биологическую функцию выполняет меланин, и почему загар может оказаться опасным.

Когда мы загораем, вредные ультрафиолетовые лучи проникают сквозь нашу кожу и начинают повреждать ДНК в ее клетках. Организм, чтобы защитить эти клетки, пытается производить больше меланина. Это способствует повышению уровня меланина и на коже появляется такой желанный для многих загар. Однако важно отметить, что если кожа начинает загорать, это является сигналом того, что повреждение клеток уже произошло.

Меланина, который образовался в результате загара (неважно, под солнцем или под действием искусственных ультрафиолетовых лучей в солярии), недостаточно, чтобы защитить клетки кожи от дальнейшего повреждения. Со временем такие повреждения могут приводить к злокачественным трансформациям клеток.

Польза меланина для организма

Защита от ультрафиолетового излучения . Меланин помогает защитить клетки эпидермиса (наружного слоя кожи) от вредного ультрафиолетового излучения. Эта защита распространяется на все формы УФ-излучения (UVC, UVB и UVA), а также синего ("голубого") света. Меланин поглощает ультрафиолетовое излучение, прежде чем оно успеет повредить чувствительную ДНК клеток кожи.

. Меланин помогает защитить клетки эпидермиса (наружного слоя кожи) от вредного ультрафиолетового излучения. Эта защита распространяется на все формы УФ-излучения (UVC, UVB и UVA), а также синего ("голубого") света. Меланин поглощает ультрафиолетовое излучение, прежде чем оно успеет повредить чувствительную ДНК клеток кожи. Поглощение активных (реактивных) форм кислорода (АФК). Меланин также проявляет антиоксидантную активность – очищает активные формы кислорода, которые образуются в результате повреждений ультрафиолетовым излучением. Без вмешательства защитных соединений, в частности антиоксидантов, АФК способствуют окислительному (оксидативному) стрессу, который вызывает значительные повреждения клеток.

(реактивных) (АФК). Меланин также проявляет антиоксидантную активность – очищает активные формы кислорода, которые образуются в результате повреждений ультрафиолетовым излучением. Без вмешательства защитных соединений, в частности антиоксидантов, АФК способствуют окислительному (оксидативному) стрессу, который вызывает значительные повреждения клеток. Ученые также предполагают, что меланин выполняет также другие биологические функции в организме, в том числе защищает печень, кишечник и даже иммунную систему.

Что происходит в организме при нехватке меланина



Почему меланин важный для организма / Фото Pexels

Когда в организме не хватает этого пигмента или когда его уровень снижается, могут возникать заболевания и различные нарушения:

Витилиго

Это аутоиммунное заболевание, которое возникает, когда организм не производит достаточного количества меланоцитов. Дефицит пигмента проявляется в виде белых пятен на коже или выборочного "поседения" волос. На сегодня существуют определенные методы лечения витилиго, однако их эффективность не является слишком высокой. Витилиго в течение жизни диагностируют у 1 – 2% населения Земли.

Альбинизм

Это редкое генетическое заболевание, которое возникает, когда организм вырабатывает слишком малое количество меланина. Это может происходить из-за уменьшения количества меланоцитов или из-за уменьшения производства меланина меланосомами. Люди-альбиносы имеют белые волосы, голубые глаза и бледную ("фарфоровую") кожу, а также могут иметь проблемы со зрением. Заболевание является неизлечимым.

Мелазма

У людей, страдающих мелазмой лицо покрывается коричневыми пятнами. Ученые считают, что на возникновение этого заболевания могут влиять 3 фактора:

гормональные нарушения; прием противозачаточных таблеток; воздействие солнца.

Кремы, которые отпускаются в аптеках по рецепту, могут облегчить проявления мелазмы, а солнцезащитные - не допустить ухудшения состояния. Как метод лечения, также применяют лазерную обработку кожи и химический пилинг.

Потеря пигмента после повреждения кожи

Иногда случается, что после того, как кожа была обожжена, на ней образовались волдыри или произошло инфицирование, организм не способен восстановить меланин на этом поврежденном участке. Специфического лечения в таких случаях врачи не назначают.

Болезнь Паркинсона

Когда в области мозга, которая называется "черным веществом", погибают клетки (а именно это и происходит при болезни Паркинсона), уровень нейромеланина резко снижается. Хотя обычно, по мере того, как мы стареем, количество нейромеланина в мозге, наоборот, увеличивается.

Потеря слуха

Меланин также может выполнять определенную роль в обеспечении функции слуха. Сегодня ученые активно исследуют связь между слишком малым количеством меланина и частичной или полной потерей слуха (глухотой).