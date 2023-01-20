Чи справді через молочні продукти біль прогресує? Помідори теж входять до списку небезпечних? Про це ви сьогодні дізнаєтесь.

Зверніть увагу Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Харчові міфи про артрит

Помідори

Ніякого зв'язку між болем при артриті та помідорами, картоплею чи баклажанами немає. Тож як виник цей міф?

Листя томатів отруйні. Це є частиною захисних механізмів рослини від певних тварин, комах, грибків, вірусів і бактерій. Що стосується картоплі, уникайте будь-якої з зеленими плямами. Вони містять токсини.

Оцет

Дехто стверджує, що вживання яблучного оцту може зменшити біль при артриті та прогресування цієї хвороби. Усе через те, що оцет знищує вільні радикали, які викликають запалення.

Насправді це не зовсім так. Оцет краще вживати у малих кількостях. Просто збережіть його для салатів.

Молочні продукти

Існує думка, що відмова від молочних продуктів зменшує симптоми артриту. Вона походить від переконання, що багато людей мають непереносність лактози. Алергія на молочні продукти також зростає, що підживлює ці припущення.

Але за даними Національного інституту здоров'я, більшість людей можуть споживати невелику кількість молочних продуктів.

Молочні продукти можна їсти, але в малих кількостях / Фото Unsplash

Голодування

Згідно з деякими дослідженнями, голодування може полегшити симптоми ревматоїдного артриту. Але позитивні ефекти є короткочасними, і симптоми повернуться, коли ви почнете харчуватися, як раніше.

Немає доказів того, що голодування допомагає вилікувати артрит.