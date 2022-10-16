Існує багато способів схуднення, але не всі вони безпечні та ефективні. Наукові дослідження стверджують, що схуднути можна навіть уві сні. Але не варто очікувати, що це станеться миттєво. На жаль, миттєві результати неможливі, незважаючи на обіцянки деяких виробників.

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Неправда про схуднення

Міф 1: тривалі та інтенсивні тренування – єдиний ефективний спосіб схуднути

Навіть, якщо й фізичні вправи можуть пришвидшити процес схуднення, то це відбувається лише в поєднанні з правильним харчуванням чи дієтою. Важко створити значний дефіцит калорій лише за допомогою вправ.

Експерти рекомендують займатися помірною фізичною активністю не менше 150 хвилин щотижня. Це може бути швидка ходьба або їзда на велосипеді. Але щоб схуднути, потрібно спалювати більше калорій, ніж споживати.

Тренуйтеся регулярно. Оскільки фізичні вправи мають багато інших переваг для здоров’я, продовжуйте відвідувати тренажерний зал. Але не сподівайтеся схуднути, просто тренуючись.

Міф 2: відмова від вуглеводів, жирів, улюблених страв, а також голодування допоможуть схуднути

Повна відмова від вуглеводів може спричинити збільшення ваги, оскільки це створює дефіцит клітковини, а наявність клітковини у вашому раціоні сприяє втраті ваги.

"Продукти, багаті вуглеводами такі, як овочі (включно з квасолею та горохом), фрукти та цільні зерна, є основою кожного з цих моделей здорового харчування", – зазначає експерт Андреа Данн. "І пам'ятайте, що клітковина – це вуглевод. Якщо ви уникаєте вуглеводів, ваше споживання клітковини різко знизиться".

Не варто повністю відмовлятися від улюблених висококалорійних страв. Іноді можна побалувати себе. Просто не забувайте стежити за загальним споживанням калорій.

Голодування та відчуття голоду не призведуть до тривалої втрати ваги. Цих обмежень надто важко дотримуватися, і ваше тіло може отримати менше поживних речовин, ніж необхідно.

Голодування – лише миттєвий ефект / Фото Unsplash

Міф 3: газовані напої без цукру кращі, ніж усі інші

Солодкі напої без цукру насправді нічим не кращі за звичайні напої. Відповідно до дослідження, опублікованого в Canadian Medical Association Journal, штучні підсолоджувачі пов'язані з ризиком ожиріння, високого кров'яного тиску, діабету та серцевих захворювань.

Міф 4: вегетаріанство допоможе вам схуднути

Збалансована вегетаріанська дієта може зменшити ймовірність ожиріння, знизити артеріальний тиск і знизити ризик серцевих захворювань.

Але деякі вегетаріанські продукти, як і звичайні, є з високим вмістом цукру та жиру й можуть призвести до збільшення ваги. Якщо ви вирішили їсти таку їжу й не маєте жодних медичних протипоказань, стежте за калорійністю своїх страв. Переконайтеся, що ви отримуєте достатню кількість поживних речовин.

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