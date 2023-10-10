Коли ви тільки заходите до кімнати, ви зазвичай відразу бачите, що саме потрібно поприбирати. Втім, окрім купи брудної білизни, кухонної раковини та плями на килимі є й інші місця, які ви часто оминаєте. Про те, де саме потрібно частіше прибирати, розповіла експертка з домогосподарства Мері Марлоу Леверетт.

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Нижня сторона меблів

Навіть якщо ви періодично заглядаєте під ліжко чи диван, щоб виловити звідти пил чи волосинки, що могли потрапити туди, навряд чи вам приходить в голову дивитися на нижню частину свого ліжка. Та ви були би надзвичайно здивовані тим, скільки бруду може бути на рамі, ніжках та нижній частині сидінь стільців.

Для того, щоб очистити пил свідки, використайте пилосос або паличку для пилу. Робити це потрібно принаймні кілька разів на рік.

Стіни та плінтуси

Виявляється, пил і бруд можуть осідати не тільки на горизонтальних, але й на вертикальних поверхнях. Для того, щоб помітити усі накопичення бруду, розкрийте усі штори та жалюзі і ввімкніть світло.

Якщо у вашому домі наклеєні фактурні шпалери, переконайтеся, що ви також їх почистили, адже і в них може ховатися багато пилу. Для того, щоб ефективно прибрати стіни, почніть згори і рухайтеся до плінтуса. Особливу увагу приділіть світильникам, місцям навколо розеток тощо.

Верхня частина шаф, дверей і рамок для картин

Під час свого звичного щотижневого прибирання знайдіть час і на те, щоб прибрати пил з поверхонь, яких ви зазвичай не бачите, адже там скоплюється набагато більше бруду, ніж вам хотілося би.

І якщо ви вже залізли на стілець, щоб протерти холодильник згори, ви можете відразу ж перевірити, скільки пилу скупчилося у вентиляції та очистити її за допомогою м'якої ганчірки.



Протирати пил потрібно навіть з високих поверхонь / Фото Pexels

Пилосос

Ймовірно, ви чистите ваш пилосмок далеко не кожного разу після того, як користуєтеся ним, а дарма. Якщо для прибирання ви використовуєте брудні прилади, скоріш за все, ви будете не тільки очищати дім, а заодно й поширювати старий бруд і пил.

Не забувайте регулярно спустошувати бак для сміття та замінювати одноразові фільтри. Але окрім викидання пилу, хоча би раз на місяць ви повинні ретельно вичищати бак та прати фільтри у гарячій воді з милом. Не забудьте також видалити будь-яке волосся та бруд з щітки пилосмока.

Кімнатні рослини

Незалежно від того, чи у вашій квартирі стоять справжні чи штучні кімнатні рослини, їх потрібно регулярно протирати, щоб на листі не скупчувалося надто багато пилу. А більшість живих рослин навіть корисно сполоснути під душем раз на кілька місяців.

Якщо ж горщики надто великі, щоб ви могли перемістити їх до ванної, використайте ганчірку з мікрофібри та протріть нею кожен листок.