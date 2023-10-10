Когда вы только заходите в комнату, вы обычно сразу видите, что именно нужно убрать. Впрочем, кроме кучи грязного белья, кухонной раковины и пятна на ковре есть и другие места, которые вы часто обходите. О том, где именно нужно чаще убирать, рассказала эксперт по домохозяйству Мэри Марлоу Леверетт.

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Нижняя сторона мебели

Даже если вы периодически заглядываете под кровать или диван, чтобы выловить оттуда пыль или волоски, которые могли попасть туда, вряд ли вам приходит в голову смотреть на нижнюю часть своей кровати. И вы были бы удивлены тем, сколько грязи может быть на раме, ножках и нижней части сидений стульев.

Чтобы очистить пыль свидетеля, используйте пылесос или палочку для пыли. Делать это нужно, по крайней мере, несколько раз в год.

Стены и плинтусы

Оказывается, пыль и грязь могут оседать не только на горизонтальных, но и вертикальных поверхностях. Чтобы заметить все накопления грязи, раскройте все шторы и жалюзи и включите свет.

Если в вашем доме наклеены фактурные обои, убедитесь, что вы тоже их почистили, ведь и в них может скрываться много пыли. Для того чтобы эффективно убрать стены, начните сверху и двигайтесь к плинтусу. Особое внимание уделите светильникам, местам вокруг розеток и так далее.

Верхняя часть шкафов, дверей и рамок для картин

Во время своей привычной еженедельной уборки найдите время и на то, чтобы убрать пыль с поверхностей, которые вы обычно не видите, ведь там скапливается гораздо больше грязи, чем вам хотелось бы.

И если вы уже залезли на стул, чтобы протереть холодильник сверху, вы можете сразу же проверить, сколько пыли скопилось в вентиляции и очистить ее с помощью мягкой тряпки.



Протирать пыль нужно даже с высоких поверхностей / Фото Pexels

Пылесос

Вероятно, вы чистите ваш пылесос далеко не каждый раз после того, как пользуетесь им, а зря. Если для уборки вы используете грязные приборы, скорее всего, вы будете не только очищать дом, а заодно и распространять старую грязь и пыль.

Не забывайте регулярно опустошать мусорный бак и заменять одноразовые фильтры. Но кроме выбрасывания пыли, хотя бы раз в месяц вы должны тщательно вычищать бак и стирать фильтры в горячей воде с мылом. Не забудьте удалить любые волосы и грязь из щетки пылесоса.

Комнатные растения

Независимо от того, стоят ли в вашей квартире настоящие или искусственные комнатные растения, их нужно регулярно протирать, чтобы на листьях не скапливалось слишком много пыли. А большинство живых растений даже полезно ополоснуться под душем раз в несколько месяцев.

Если горшки слишком большие, чтобы вы могли переместить их в ванную, используйте тряпку из микрофибры и протрите ею каждый лист.