Коли за вікном шкварчить справжня літня спека, вийти з дому без пляшечки води неможливо. Якщо ви забуваєте її вчасно набрати у та охолодити, 24 канал ділиться корисним лайфхаком та цікавою інформацією.

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Скільки треба пити води у спеку

З підвищенням температури за вікном зростає і добова норма рідини, яку потрібно вживати для підтримки здорового стану організму. Відтак рекомендовано розраховувати приблизно 30 мілілітрів рідини на кожен кілограм ваги за нормальних температурних умов. У спеку норма зростає в півтора – два рази.

Пам'ятаймо, що необхідну рідину ми можемо черпати і з їжі. Згідно з висновками вчених, близько 20% денної норми становить вода з їжі. Гарним джерелом стануть кавуни, броколі, цитрусові, молоко, морква, йогурти, яблука.



Охолоджуйте воду швидко / Фото Pexels

Як швидко охолодити воду

У спеку тіло потребує охолодження, яке може забезпечити напій. Аби оперативно знизити температуру рідини, є простий лайфхак, яким ви точно скористаєтесь вже цього літа.

Вам знадобиться звичайна пляшка води кімнатної температури, клаптик тканини або невелика серветка та холодильник. Тканину замочуємо у холодній воді, злегка відтискаємо зайву рідину та загортаємо у неї пляшку. У такому вигляді воду поміщаємо у холодильник і чекаємо кілька хвилин. Тканина куди швидше може підлаштуватися під температуру середовища та зможе ефективніше охолодити напій.

Кому не можна пити багато води

Ви будете здивовані, але навіть звичайна вода може бути небезпечною для людей, які мають певні хронічні захворювання. Зокрема це стосується тих, у кого порушена робота нирок і серця, є дисфункції щитовидної залози, проблеми з печінкою. Також контроль за об'ємами споживання рідини важливий при прийомі деяких ліків в рамках терапевтичного курсу.