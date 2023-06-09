Проте немає ідеальних планів харчування чи повністю здорових тіл, та й забезпечити у темпах буденності організм вітамінами та компонентами ми встигаємо не завжди. Про дефіцит найважливіших може сповістити шкіра.

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Як розпізнати дефіцит омега-3

Омега-3 жирні кислоти – один з найважливіших елементів для організму, це частина наших клітинних мембран, головний компонент для кількох гормонів і регулятор запалення, яке потрібне тілу як захисний механізм від інфекцій і травм.

Тривале запалення, яке виникає внаслідок низки збудників, може перестати нам допомагати та спричинити хронічні захворювання, такі як хвороби серця, діабет, артрит, хвороба Альцгеймера та деякі види раку. Саме тому важливо стежити за головним його регулятором – Омега-3 жирними кислотами. Перші сигнали їхнього дефіциту подасть шкіра, зокрема ви можете стикнутись з:

надмірною сухістю;

загрубінням;

появою лупи.

Також ваші нігті можуть стати ламкими, турбуватимуть головні болі та болі в шлунку.

Омега-3 жири важливі для роботи мозку, і низьке споживання може мати негативний вплив на поведінку, пам'ять та настрій. Низьке споживання пов'язане і з проблемами поведінки, такими як гіперактивність-імпульсивність, тривога, проблеми зі сном і труднощі з навчанням у деяких дітей,

– попереджає дослідник Джастін Батлер.

У дорослому віці дефіцит важливого компоненту збільшує ризики неврологічних і поведінкових розладів, таких як депресія, шизофренія, хвороба Альцгеймера та синдром дефіциту уваги з гіперактивністю.

Продукти, у яких багато омега-3: