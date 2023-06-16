Когда за окном шкварчит настоящая летняя жара, выйти из дома без бутылочки воды невозможно. Если вы забываете ее вовремя набрать и охладить, 24 канал делится полезным лайфхаком и интересной информацией.

Интересно Вашему телу срочно нужны омега-3 жирные кислоты: главные признаки

Сколько нужно пить воды в жару

С повышением температуры за окном растет и дневная норма воды, которую необходимо использовать для поддержания здорового состояния организма. Следовательно, рекомендовано рассчитывать примерно 30 миллилитров жидкости на каждый килограмм веса при нормальных температурных условиях. В жару норма возрастает в полтора – два раза.

Помните, что необходимую жидкость мы можем черпать и из пищи. Согласно выводам ученых, около 20% дневной нормы составляет вода из еды. Хорошим источником станут арбузы, брокколи, цитрусовые, молоко, морковь, йогурты, яблоки.



Охлаждайте воду быстро / Фото Pexels

Как быстро охладить воду

В жару тело нуждается в охлаждении, которое может обеспечить напиток. Чтобы оперативно снизить температуру жидкости, есть простой лайфхак, которым вы точно воспользуетесь уже этим летом.

Вам понадобится обычная бутылка воды комнатной температуры, клочок ткани или небольшая салфетка и холодильник. Ткань смачиваем в холодной воде, слегка отжимаем лишнюю жидкость и заворачиваем в нее бутылку. В таком виде воду помещаем в холодильник и ждем несколько минут. Ткань куда быстрее может подстроиться под температуру среды и эффективнее охладить напиток.

Кому нельзя пить много воды

Вы будете удивлены, но даже обычная вода может быть опасна для людей, имеющих определенные хронические заболевания. В частности, это касается тех, у кого нарушена работа почек и сердца, есть дисфункции щитовидной железы, проблемы с печенью. Также контроль за объемами потребления жидкости важен при приеме некоторых лекарств в рамках терапевтического курса.