Зморшки виникають не тільки через процес старіння шкіри. На їхню появу впливає вибір мила, харчування та навіть щоденні звички. Як відтягнути процес появи зморшок – читайте в матеріалі.

Редакція Корисно 24 зібрала найрозповсюдженіші причини появи зморшок на обличчі.

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Головні причини появи зморшок

Нестача сну

Якщо ви маєте нерегулярний графік і спите менше 5 годин на добу – ваш організм зневоднюється. Відповідно й зменшується еластичність та захисні можливості шкіри.

Нормальний сон і відпочинок – це ключ до омолодження та росту нових клітин.



Нерегулярний сон шкодить здоров'ю / Фото pexels

Відсутність достатньої кількості вітамінів

Важливими елементами для сяючою шкіри – це вітаміни А, С, Е та калій. Перегляньте свій раціон, додайте більше овочів:

моркву;

кабачок;

помідори;

зелені листяні овочі.

У зимовий період можна вживати заморожені овочі або квашені.

Довготривалі гарячі ванни та жорстке мило

Неправильно підібране мило змінює рН-баланс шкіри, а це призводить до почервоніння та сухості. Крім того, довготривалі гарячі ванни також пришвидшують старіння шкіри.

Замініть нещадні засоби на делікатні варіанти, а замість прийому ванни, обирайте душ з помірною температурою.

Монодієта та інші жорсткі дієти

Монодієта – це виключення з раціону всіх продуктів, крім якогось одного. Через це в організмі порушується баланс жирів, білків.

Будь-які інші дієти також провокують нестачу вітамінів та інших елементів, які необхідні для здорового організму.

Якщо ви вирішили сісти на популярну дієту, обов'язково проконсультуйтеся з вашим лікарем або дієтологом.

Стресові ситуації

Стрес негативно впливає на весь організм в цілому. Адреналін і кортизол у крові під час стресу викликають спазм м'язів обличчя, що погіршує надходження кисню та крові до клітин шкіри.

Через це у багатьох людей помітні перші "зморшки втоми" навколо очей.



Стрес пришвидшує появу зморшок / Фото altamedica.com

Куріння

Дим від сигарет руйнує такий важливий компонент, як колаген. Сам процес куріння призводить до появи мімічних зморшків.