Монодієта та гарячі ванни: чому з'являються зморшки
Зморшки виникають не тільки через процес старіння шкіри. На їхню появу впливає вибір мила, харчування та навіть щоденні звички. Як відтягнути процес появи зморшок – читайте в матеріалі.
Редакція Корисно 24 зібрала найрозповсюдженіші причини появи зморшок на обличчі.
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Головні причини появи зморшок
Нестача сну
Якщо ви маєте нерегулярний графік і спите менше 5 годин на добу – ваш організм зневоднюється. Відповідно й зменшується еластичність та захисні можливості шкіри.
Нормальний сон і відпочинок – це ключ до омолодження та росту нових клітин.
Нерегулярний сон шкодить здоров'ю / Фото pexels
Відсутність достатньої кількості вітамінів
Важливими елементами для сяючою шкіри – це вітаміни А, С, Е та калій. Перегляньте свій раціон, додайте більше овочів:
- моркву;
- кабачок;
- помідори;
- зелені листяні овочі.
У зимовий період можна вживати заморожені овочі або квашені.
Довготривалі гарячі ванни та жорстке мило
Неправильно підібране мило змінює рН-баланс шкіри, а це призводить до почервоніння та сухості. Крім того, довготривалі гарячі ванни також пришвидшують старіння шкіри.
Замініть нещадні засоби на делікатні варіанти, а замість прийому ванни, обирайте душ з помірною температурою.
Монодієта та інші жорсткі дієти
Монодієта – це виключення з раціону всіх продуктів, крім якогось одного. Через це в організмі порушується баланс жирів, білків.
Будь-які інші дієти також провокують нестачу вітамінів та інших елементів, які необхідні для здорового організму.
Стресові ситуації
Стрес негативно впливає на весь організм в цілому. Адреналін і кортизол у крові під час стресу викликають спазм м'язів обличчя, що погіршує надходження кисню та крові до клітин шкіри.
Через це у багатьох людей помітні перші "зморшки втоми" навколо очей.
Стрес пришвидшує появу зморшок / Фото altamedica.com
Куріння
Дим від сигарет руйнує такий важливий компонент, як колаген. Сам процес куріння призводить до появи мімічних зморшків.
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