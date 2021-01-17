Монодиета и горячие ванны: почему появляются морщины
Морщины возникают не только из-за процесса старения кожи. На их появление влияет выбор мыла, питания и даже ежедневные привычки. Как оттянуть процесс появления морщин – читайте в материале.
Редакция 24 собрала самые распространенные причины появления морщин на лице.
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Главные причины появления морщин
Недостаток сна
Если вы имеете нерегулярный график и спите менее 5 часов в сутки – ваш организм обезвоживается. Соответственно и уменьшается эластичность и защитные возможности кожи.
Нормальный сон и отдых – это ключ к омоложению и росту новых клеток.
Нерегулярный сон вредит здоровью / Фото pexels
Отсутствие достаточного количества витаминов
Важными элементами для сияющей кожи – это витамины А, С, Е и калий. Пересмотрите свой рацион, добавьте больше овощей:
- морковь;
- кабачок;
- помидоры;
- зеленые лиственные овощи.
В зимний период можно употреблять замороженные овощи или квашеные.
Долгосрочные горячие ванны и жесткое мыло
Неправильно подобранное мыло изменяет рН-баланс кожи, а это приводит к покраснению и сухости. Кроме того, долгосрочные горячие ванны также ускоряют старение кожи.
Замените беспощадные средства на деликатные варианты, а вместо приема ванны, выбирайте душ с умеренной температурой.
Монодиета и другие жесткие диеты
Монодиета – это исключение из рациона всех продуктов, кроме какого-то одного. Из-за этого в организме нарушается баланс жиров, белков.
Любые другие диеты также провоцируют недостаток витаминов и других элементов, которые необходимы для здорового организма.
Стрессовые ситуации
Стресс негативно влияет на весь организм в целом. Адреналин и кортизол в крови во время стресса вызывают спазм мышц лица, что ухудшает поступление кислорода и крови к клеткам кожи.
Из-за этого у многих людей заметны первые "морщинки усталости" вокруг глаз.
Стресс ускоряет появление морщин / Фото altamedica.com
Курение
Дым от сигарет разрушает такой важный компонент, как коллаген. Сам процесс курения приводит к появлению мимических морщинок.
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