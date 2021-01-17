Морщины возникают не только из-за процесса старения кожи. На их появление влияет выбор мыла, питания и даже ежедневные привычки. Как оттянуть процесс появления морщин – читайте в материале.

Редакция 24 собрала самые распространенные причины появления морщин на лице.

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Главные причины появления морщин

Недостаток сна

Если вы имеете нерегулярный график и спите менее 5 часов в сутки – ваш организм обезвоживается. Соответственно и уменьшается эластичность и защитные возможности кожи.

Нормальный сон и отдых – это ключ к омоложению и росту новых клеток.

Нерегулярный сон вредит здоровью / Фото pexels

Отсутствие достаточного количества витаминов

Важными элементами для сияющей кожи – это витамины А, С, Е и калий. Пересмотрите свой рацион, добавьте больше овощей:

морковь;

кабачок;

помидоры;

зеленые лиственные овощи.

В зимний период можно употреблять замороженные овощи или квашеные.

Долгосрочные горячие ванны и жесткое мыло

Неправильно подобранное мыло изменяет рН-баланс кожи, а это приводит к покраснению и сухости. Кроме того, долгосрочные горячие ванны также ускоряют старение кожи.

Замените беспощадные средства на деликатные варианты, а вместо приема ванны, выбирайте душ с умеренной температурой.

Монодиета и другие жесткие диеты

Монодиета – это исключение из рациона всех продуктов, кроме какого-то одного. Из-за этого в организме нарушается баланс жиров, белков.

Любые другие диеты также провоцируют недостаток витаминов и других элементов, которые необходимы для здорового организма.

Если вы решили сесть на популярную диету, обязательно проконсультируйтесь с вашим врачом или диетологом.

Стрессовые ситуации

Стресс негативно влияет на весь организм в целом. Адреналин и кортизол в крови во время стресса вызывают спазм мышц лица, что ухудшает поступление кислорода и крови к клеткам кожи.

Из-за этого у многих людей заметны первые "морщинки усталости" вокруг глаз.

Стресс ускоряет появление морщин / Фото altamedica.com

Курение

Дым от сигарет разрушает такой важный компонент, как коллаген. Сам процесс курения приводит к появлению мимических морщинок.