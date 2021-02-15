Застудою можна заразитися тільки від носія хвороби або через речі, які контактували з вірусами. Імовірно холод може провокувати пересихання слизових оболонок носа, що полегшує проникнення вірусу в дихальні шляхи, але це можливо тільки при наявності безпосереднього контакту.

Застуда – це застаріла назва ГРВІ, яка дісталася нам у спадок з часів, коли причиною цієї хвороби вважалося охолодження тіла, а підвищена температура розцінювалася як спроба організму "відігрітися". Насправді це інфекція верхніх дихальних шляхів, яку в 95% випадків викликають віруси. Водночас причиною запалення можуть бути бактерії та грибки, але зазвичай вони вражають вже ослаблений боротьбою з вірусами організм.

Цікаво Тест: чи зможете ви відрізнити ГРВІ від грипу

Що стосується температури тіла, то вона підвищується для полегшення роботи імунних клітин і стимуляції вироблення білків, які блокують розмноження вірусу.



Чи можливо захворіти через холод / Фото Pexels

Серед інших ключових факторів:

Вірусу байдуже, тепло вам чи холодно . Його завдання – виявити у вашому організмі рецептори, які підходять для його білків, щоб приєднатися до клітини та проникнути всередину.

. Його завдання – виявити у вашому організмі рецептори, які підходять для його білків, щоб приєднатися до клітини та проникнути всередину. Переохолодження починається лише тоді, коли температура тіла опускається нижче 35 градусів. У цьому випадку "застуда" – останнє, про що варто турбуватися, адже головні наслідки такого стану – обмороження і кома. Втім, настільки критичний стан навряд чи загрожує людині, яка вирішила прогулятися взимку.

Замерзнути не означає переохолодитися. Мурашки та озноб – це спосіб організму відігрітися та уникнути переохолодження.

Ніякого зв'язку між відчуттям холоду і послабленням імунної системи немає. Як показує огляд досліджень, опублікований в журналі Medicine and Science in Sports and Exercise, низькі температури не послаблюють імунітет, а загартовування не завжди здатне його підвищити, однак може привчити нервову систему до холоду, підвищуючи поріг чутливості.



Серед чинників зниження опірності організму – недостатнє споживання води / Фото Pexels

Чи небезпечний протяг

Уявлення про те, що протяг може стати причиною застуди – ще один міф. Єдине, на що здатний спрямований потік холодного повітря – на провокування спазмів м'язів і судин в певній ділянці тіла. Зазвичай це призводить до короткочасного болю та мінімального обмеження рухливості.

Правда, існує припущення, що холодне повітря може висушувати слизову оболонку носа, роблячи дихальні шляхи більш уразливими перед вірусом. Але у квартирі з нерегульованим центральним опаленням пересушити слизову набагато простіше.

Ви обмежували себе в контактах, але все одно захворіли. В чому причина

У будь-якого інфекційного захворювання є інкубаційний період, тобто час, впродовж якого організм піддається збудникам та починає вживати відповідних заходів. Його тривалість залежить від агресивності вірусу та стану захисту дихальної системи.

При наявності хорошого імунітету, ГРВІ може протікати безсимптомно й почати проявлятися лиш в міру ослаблення організму. Тому виникає враження, що хвороба взялася нізвідки. Можливо, поки хвороба ніяк себе не проявляла, ви встигли й подихати біля відчиненого вікна, і випити холодної води, і промочити ноги, і посидіти на холодній підлозі, але симптоми проявляються не через це. Головні чинники зниження опірності організму – поганий сон, недостатнє споживання води та алкоголь, а не холод.