Простудой можно заразиться только от носителя болезни или при вещи, которые контактировали с вирусами. Вероятно холод может провоцировать пересыхания слизистых оболочек носа, облегчает проникновение вируса в дыхательные пути, но это возможно только при наличии непосредственного контакта.

Простуда - это устаревшее название ОРВИ, которая досталась нам в наследство со времен, когда причиной этой болезни считалось охлаждения тела, а повышенная температура расценивалась как попытка организма "отогреться". На самом деле это инфекция верхних дыхательных путей, которую в 95% случаев вызывают вирусы. В то же время причиной воспаления могут быть бактерии и грибки, но обычно они поражают уже ослаблен борьбой с вирусами организм.

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Что касается температуры тела, то она повышается для облегчения работы иммунных клеток и стимуляции выработки белков, которые блокируют размножение вируса.



Может ли холод спровоцировать простуду / Фото Pexels

Среди других ключевых факторов:

Вирусам безразлично, тепло вам или холодно . Их задача – выявить в вашем организме рецепторы, которые подходят для его белков, чтобы присоединиться к клетке и проникнуть внутрь.

. Их задача – выявить в вашем организме рецепторы, которые подходят для его белков, чтобы присоединиться к клетке и проникнуть внутрь. Переохлаждение начинается лишь тогда, когда температура тела опускается ниже 35 градусов. В этом случае "простуда" – последнее, о чем стоит беспокоиться, ведь главные последствия такого состояния – обморожение и кома. Тем не менее столь критическое состояние вряд ли грозит человеку, который решил прогуляться зимой.

Замерзнуть не значит переохладиться. Мурашки и озноб – это способ организма отогреться и избежать переохлаждения.

Никакой связи между ощущением холода и ослаблением иммунной системы нет. Как показывает обзор исследований, опубликованный в журнале Medicine and Science in Sports and Exercise, низкие температуры не ослабляют иммунитет, а закаливание не всегда способно его повысить, но может приучить нервную систему к холоду, повышая порог чувствительности.



Среди факторов снижения сопротивляемости организма – недостаточное потребление воды / Фото Pexels

Опасен ли сквозняк

Представление о том, что сквозняк может стать причиной простуды – еще один миф. Единственное, на что способен направленный поток холодного воздуха – на провоцирование спазмов мышц и сосудов в определенном участке тела. Обычно это приводит к кратковременной боли и минимальному ограничению подвижности.

Правда, существуют предположения, что холодный воздух может высушивать слизистую оболочку носа, делая дыхательные пути более уязвимыми перед вирусом. Но в квартире с нерегулируемым центральным отоплением пересушить слизистую гораздо проще.

Вы ограничивали себя в контактах, но все равно заболели. В чем причина

У любого инфекционного заболевания есть инкубационный период, то есть время, в течение которого организм подвергается возбудителям и начинает осуществлять соответствующие меры. Его продолжительность зависит от агрессивности вируса и состояния защиты дыхательной системы.

При наличии хорошего иммунитета, ОРВИ может протекать бессимптомно и начать проявляться лишь по мере ослабления организма. Поэтому создается впечатление, что болезнь взялась из ниоткуда. Возможно, пока болезнь никак себя не проявляла, вы успели подышать у открытого окна, и выпить холодной воды, и промочить ноги, и посидеть на холодном полу, но симптомы проявляются не поэтому. Главные факторы снижения сопротивляемости организма – плохой сон, недостаточное потребление воды и алкоголь, а не холод.