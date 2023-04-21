Щоб сміливо наступного разу йти на манікюр до улюбленої майстрині, радимо прочитати цей матеріал, який розставить всі крапки над "і".

До слова Підступна і поширена: вчені застерігають про хворобу кишківника

Чи може ультрафіолет спровокувати рак

Дерматологиня Світлана Дячук розповіла, що багато людей вважають манікюр гель-лаком з використанням лампи з ультрафіолетом небезпечним для здоров'я через можливість виникнення раку. Проте бити на сполох точно не варто.

Взагалі такі лампи поділяють на люмінесцентні та світлодіодні (LED), обидві є потенційно небезпечними та канцерогенними. Хоч у цих пристроях і є шкідливий ультрафіолет, його недостатньо, щоб викликати рак шкіри.



Будьте обережні з манікюром / Фото Pexels

Все тому, що під час одного сеансу шкіра отримує всього лиш денну дозу ультрафіолету. Якщо не зловживати частими походами на манікюр, наприклад щотижня, то ризики суттєво знижуються.

Водночас експертка зазначає, що корисною процедуру точно назвати не можна. Ба більше, ви можете спробувати себе захистити, якщо дотримуватиметесь наступних порад: