Головна мета смузі – пришвидшити метаболізм. Проте серед інгредієнтів можуть загубитись кілька складників, які матимуть протилежний ефект та призведуть до збільшення ваги.

Цікаво Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Які інгредієнти не варто додавати у смузі

Молоко

Насичене корисними елементами смузі може легко зіпсувати незбиране молоко або жирні вершки. Ці заправки, на перший погляд, здаються безпечними, але насправді можуть викликати цілу низку проблем з кишківником через вміст лактози. Під час схуднення важливо уникати жирних молочних продуктів та шукати їм інші замінники потрібного білка та кальцію, адже у цьому випадку разом з корисними елементами ви отримуєте не надто потрібні вашій фігурі насичені жири та калорії.

Віддавайте перевагу знежиреним молочним продуктам або ж грецькому йогурту. Замість вершків можете скористатись натуральними альтернативами на рослинній основі, які містять ще й дозу вітамінів. Так ви зможете уникнути небажаного запалення та здуття живота. Але не забувайте звертати увагу на склад продуктів та вибирайте ті, які містять якомога менше калорій, жиру та цукру.

Біль у суглобах обмежує ваші можливості? Які засоби обрати, щоб повернутися до активного життя та не нашкодити організму, читайте тут.



Уникайте вживання молочних продуктів / Фото Pexels

Рафінований цукор

У вашому здоровому смузі може заховатись зовсім нездоровий цукор. Його варто перш за все виключати з раціону. Відтак, шкідливий складник можна знайти у сиропах, столовому цукрі й підсолоджувачах. Звісно, все це додає смаку напою, але значно краде у нього корисні властивості.

Вживання великої кількості цукру не лише ускладнює схуднення та сповільнює метаболізм, але й може призвести до проблем зі здоров'ям, як-от карієсу, хвороб серця чи діабету. Як підсолоджувач ви можете використовувати банани, мед чи корицю. Ці натуральні добавки мають протизапальні ефекти та стабілізують рівень цукру в крові. Також вони покращують процес травлення та зменшують ризики здуття живота.