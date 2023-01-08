Правильна їжа не лише вбереже від накопичення жиру, а й може вміло від нього позбавити. Що вживати як протиотруту, розповідаємо далі.

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Яка спеція спалює вісцеральний жир

Дізнатись, чи є у вас вісцеральний жир, буває складно, адже він вміло ховається за зайвими сантиметрами на животі глибоко на органах. Експерти Гарвардської медичної школи вважають, що вкрай важливо звести відсоток вісцерального жиру до мінімуму. Це вбереже ваш організм від низки серйозних проблем, зокрема серцево-судинних захворювання та діабету.

Допомогти вам може традиційна зимова спеція – кориця. Вона спалює жир та може зменшити окружність талії. Кориця має характерний солодкий смак з гіркуватістю, тож здатна додати родзинки будь-якій вашій страві. Для організму вона буде корисна завдяки присутності сполуки коричного альдегіду.

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Кориця корисна для спалення вісцерального жиру / Фото Pexels

Підтвердило позитивний вплив сполуки на накопичення жиру дослідження, опубліковане в Journal of Nutritional Science and Vitaminology. Його вчені проводили на гризунах: мишей годували дієтою з високим вмістом цукру та жиру, розділивши на дві групи. Одна з них отримувала дозу коричного альдегіду щодня, а інша не отримувала взагалі.

Цікаво, що через 4 тижні у мишей, які сиділи на дієті з корицею, помітили втрату жиру. У іншої групи, яка не споживала сполуку з іншою їжею, таких результатів не було. Вчені також проаналізували інші 12 досліджень, які вивчали вплив кориці на окружність талії і мали позитивні результати.

Спеція суттєво знижує на показники ваги, тому експерти рекомендують її вживати як корисну добавку у раціоні. Цікаво, що коричний альдегід також покращує метаболічний стан. Річ у тім, що кориця діє безпосередньо на жирові клітини, спонукаючи їх спалювати енергію.