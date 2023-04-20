Це може конвертуватись у певні проблеми. Розповідаємо, чому ж вдома не варто ходити, зокрема, без тапок, а ви вже вирішуйте, чи продовжувати так робити.

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Чому вдома краще не ходити босоніж

У народі існує повір'я, що якщо ходити вдома босим, то можна стати бідним. Проте проблема, звісно ж, абсолютно не в цьому.

Згідно з дослідженнями Американської асоціації охорони здоров'я, найбільше діти і дорослі травмуються саме босоніж. Тому в США лікарі не радять так ходити вдома.

Подолог Оксана Луцай наголошує, що це справді некорисно, адже ступня доволі часто вдаряється об тверду поверхню, що у майбутньому може конвертуватись у п'яткову шпору.



Утримайтесь від ходіння босоніж вдома / Фото Pexels

Все через те, що при ходінні босоніж майже завжди відбуваються удари п'ятами, особливо коли ходимо по ламінаті чи плитці.

Найкращий варіант – одягати домашні капці. Проте і з ними треба бути уважними – придивіться, щоб вони не були пласкими, адже стопа має перекочуватись при ходьбі.