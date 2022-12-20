Але що станеться, якщо цей процес повториться не один раз. Вчені попереджають про небезпеку, а ми детально все пояснюємо далі.

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Чому небезпечно кип'ятити воду кілька разів

Під час кипіння вода не лише випаровується, але й відбувається процес концентрації. Тобто шкідливі домішки з парою не зникають, а залишаються у рідині, просто у більшому коефіцієнті. Більше загрози здоров'ю несе вода з-під крана, адже для її очищення використовують миш'як, нітрати, фториди та інше.

А тепер до позитивних новин, які зібрали вчені. Небезпечних речовин навіть у воді з-під крана є мало, тож вони не становлять небезпеки для здоров'я. Наприклад, миш'як: отруєння хімічним елементом можливе, коли в організм людини надходить 0,6 міліграма на 1 кілограм маси тіла на день.

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Якщо маса людини 75 кілограмів, то кип'ятити доведеться багатенько води, а випити її ще більше, щоб отруїтися. Тобто вам доведеться 10 тисяч літрів води довести до об'єму чашки кави. Тож під час кип'ятіння концентрація зростає, але загрози для здоров'я будуть мізерними через малу концентрацію шкідливих домішків. А от дистильована вода може без остраху піддаватися кип'ятінню багато разів.

Також існує думка, що в процесі кипіння вода змінює смакові властивості. Це правда! Річ у тім, що з води разом з парою виділяються молекули кисню. Зміни будуть мізерними та помітними для особливих гурманів, які мають дуже тонкий смак.