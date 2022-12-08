Багатьох цікавить, чи безпечно користуватися мікрохвильовкою. У випромінюванні, яке вона створює під час приготування, немає нічого небезпечного. Тут справа найперше в предметах, які ви ставите у мікрохвильову піч.

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Чи може радіація мікрохвильової печі зашкодити

Мікрохвильові печі створюють електромагнітне випромінювання. Вас це може насторожити через негативний відтінок радіації. Але мікрохвильовки мають металеві захисні екрани, які запобігають виходу радіації назовні.

Щоб бути в безпеці, достатньо не притулятися обличчям до віконця та тримати голову на відстані принаймні 30 сантиметрів від печі. Радіація швидко зменшується з відстанню.

Також переконайтеся, що ваша мікрохвильова піч у хорошому стані. Якщо дверцята погано або зовсім не зачиняються, віднесіть у ремонт або придбайте нову.

Вплив на їжу

Будь-яка форма приготування їжі знижує поживну цінність продуктів. Основними факторами, що впливають на це, є температура, час та спосіб.

Що стосується мікрохвильових печей, то час приготування в ній зазвичай короткий, а температура низька. Тому такий спосіб безпечніший, ніж смаження та відварювання.

Згідно з дослідженнями, мікрохвильова піч не знижує цінність поживних речовин більше, ніж інші способи приготування.



Їжа, нагріта у мікрохвильовці, втрачає мінімум поживних речовин / Фото Unsplash

Яка небезпека все ж існує

Пластикові контейнери. Під час нагрівання у мікрохвильовці пластмаса виділяє сполуки, які можуть завдати вам шкоди.

Яскравим прикладом є бісфенол-А (BPA), який пов'язують із такими захворюваннями, як рак, захворювання щитовидної залози та ожиріння.

Тому не розігрівайте їжу в мікрохвильовці в пластиковому контейнері, якщо на ньому немає позначки придатності для цього.