Відтак нічне прання перетворює для багатьох машинку на місце для зберігання мокрого одягу. Чи безпечно це робити, розповідаємо далі.

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Чи можна зберігати мокрий одяг у пральній машинці

Покласти білизну, засипати порошок, натиснути на пуск і забути – такої тенденції прання дехто дотримується пів життя. І якщо з алгоритмом все добре, на перший погляд, то з одягом справи можуть бути гірші.

Вже через кілька годин одяг починає застоюватись, "сквашуватись", а на зміну приємному аромату кондиціонера приходить затхлий запах. Цікаво, що він зберігається не лише на одязі, але й у барабані. Щоб його позбутись, на жаль, доведеться трохи постаратись. Саме тому ефективніше та економніше витягувати одяг одразу після прання, а тоді бігти у справах.



Ви ризикуєте зіпсувати одяг / Фото Pexels

Якщо під час розвішування ви відчули неприємний запах, не поспішайте сушити одяг. Позбутись "посмаку" такого прання не вдасться аж до наступного разу. Одяг краще запустити на ще один цикл у машинці, обравши вищу температуру, якщо тканини це дозволяють.

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Ще одна причина, яка змусить вас задуматись наступного разу, чи вартує залишати одяг на ніч, – ви ризикуєте його зіпсувати. Делікатні тканини при тривалому перебуванні у вологому середовищі можуть бути пошкоджені назавжди, не кажучи вже про барвисті принти, які можуть перекочувати на сусідні елементи гардероба.

Зіпсувати улюблені речі можуть і бактерії, які бурхливо розмножуються у вологій тканині. Саме тому варто завжди повторно прати одяг, а тоді сушити на сонці.