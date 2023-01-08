Проте цей спосіб наражає вас на ще більшу небезпеку. У нашому матеріалі розповідаємо, чому Органи безпеки харчових продуктів у всьому світі рекомендують не мити сиру птицю, і чому люди продовжують це робити.

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Чому не можна мити м'ясо перед приготуванням

Промивання м'яса птиці є досить поширеним явищем серед багатьох споживачів. Це підтвердили і опитування Австралійської інформаційної ради з безпеки харчових продуктів. Результати, які отримали дослідники, дивують: 25% споживачів миють курку часто або майже завжди перед тим, як її готувати.

Вважається, що цей метод може позбавити птицю небезпечних бактерій, проте на практиці ви лише розкидаєте їх по всій кухні, що "допоможе" лише швидше заразитись. Важливо розуміти, що головні ризики зараження харчовими продуктами виникають через неправильну температуру приготування та перехресне зараження. Найчастіше причинами захворювань харчового походження є бактерії Campylobacter і Salmonella, які переважно живуть в сирому м'ясі птиці.



Безпечніше промивати курятину у воді / Фото Pexels

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Нещодавнє дослідження показало, що миття сирої птиці під проточним краном є особливо небезпечним, адже відкриває прямий шлях до перехресного зараження. Вода точно не здатна вбити небезпечні бактерії, а от перенести їх за допомогою крапель, що вилітають з поверхні вимитої курки, цілком реально. Цікаво, що чим вищий кран та швидкість потоку води, тим більше ризик передачі бактерій.

Для прихильників вважати, що вода допоможе позбутись небажаного бруду, який м'ясо могло підхопити на виробництві чи в магазині, варто знати, що сучасні технології обробки не потребують додаткового очищення курячих туш. Не спрацює і оцет чи лимонна кислота, адже розчин не вб'є бактерій. З ними впорається лише правильне приготування.

Якщо вам все ж кортить промити м'ясо перед приготуванням, рекомендуємо робити це не під краном, а у посудині з водою. Для просушування поверхні та м'яса використовуйте одноразові паперові рушнички, аби мати змогу їх утилізувати та знизити ризик перехресного зараження.