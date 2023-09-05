Чимало жінок ставлять собі питання: а чи впливає носіння бюстгальтера на розмір та здоров'я грудей. Виявляється, у відмові від нього є як свої плюси, так і мінуси.

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Чи викликає відмова від бюстгальтера обвисання

Акушер-гінеколог Шеррі Росс пояснює, що тканини молочної залози прикріплені до м'язової тканини через задню частину грудей, і це єдине джерело їхньої стабільності. Це призводить до того, що більша частина тканин грудей не підтримується, а інтенсивні рухи можуть призвести до болю та навіть травм.

Під час бігу вам, певно, неодноразово доводилося відчувати біль та рухи грудей. Тож для тренувань спортивний топ чи бюстгальтер необхідні, але як бути зі звичайними днями, коли ви не рухаєтеся так інтенсивно?



Бюстгальтер потрібен під час занять спортом / Фото Pexels​

Деякі експерти вважають, що без належної довгострокової підтримки тканини грудей розтягнуться та стануть обвислими незалежно від розміру грудей. Інші ж дерматологи вважають, що в'ялість грудей залежить від їхньої щільності, і на неї може впливати багато різних факторів: розмір грудей, генетика, кількість жиру та волокнистої тканини тощо.

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Тож якщо ви маєте маленькі груди, постійне носіння бюстгальтера, скоріш за все, не принесе вам жодних переваг.

Користь для шкіри

А ось у чому точно відмова від бюстгальтера може допомогти – це покращення стану шкіри. Якщо ви носите ліфчик надто часто, це може призвести до накопичення поту під грудьми та на них, запалення, надмірного росту бактерій та навіть інфекцій. Дерматологиня Девіка Айскрімвала пояснила, що грибкова інфекція супроводжується почервонінням, неприємним запахом під грудьми та свербінням.

Надлишок поту може закупорити пори та призвести до неприємних висипань, проте серйозні проблеми не з'являються за одну ніч, і їм можна протидіяти. Перш за все, допоможе регулярний щоденний душ та прання бюстгальтера не рідше, ніж раз на кілька днів.