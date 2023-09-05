Многие женщины задают себе вопрос: влияет ли ношение ебюстгальтера на размер и здоровье груди. Оказывается, в отказе от него есть как свои достоинства, так и минусы.
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Вызывает ли отказ от бюстгальтера обвисание
Акушер-гинеколог Шерри Росс объясняет, что ткани молочной железы прикреплены к мышечной ткани через заднюю часть груди, и это единственный источник их стабильности. Это приводит к тому, что большая часть тканей груди не поддерживается, а интенсивные движения могут привести к боли и даже травмам.
Во время бега вам, вероятно, не раз приходилось чувствовать боль и движения груди. Так что для тренировок спортивный топ или бюстгальтер необходимы, но как быть с обычными днями, когда вы не двигаетесь так интенсивно?
Бюстгальтер нужен на занятиях спортом / Фото Pexels
Некоторые эксперты считают, что без должной долгосрочной поддержки ткани груди растянутся и станут обвисшими независимо от размера груди. Другие же дерматологи считают, что дряблость груди зависит от их плотности, и на нее могут влиять многие различные факторы: размер груди, генетика, количество жира и волокнистой ткани и так далее.
Так что если у вас маленькая грудь, постоянное ношение бюстгальтера, скорее всего, не принесет вам никаких преимуществ.
Польза для кожи
А вот в чем точно отказ от бюстгальтера может помочь – это улучшение состояния кожи. Если вы носите лифчик слишком часто, это может привести к накоплению пота под грудью и на них, воспалению, чрезмерному росту бактерий и даже инфекциям. Дерматолог Девика Айскримвала объяснила, что грибковая инфекция сопровождается покраснением, неприятным запахом под грудью и зудом.
Избыток пота может закупорить поры и привести к неприятным высыпаниям, однако серьезные проблемы не появляются за одну ночь, и их можно избежать. Прежде всего, поможет регулярный ежедневный душ и стирка бюстгальтера не реже, чем раз в несколько дней.