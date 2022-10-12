Як виявилось, ранковий прийом їжі справді є найважливішим. Він не лише відіграє ключову роль у схудненні та почутті ситості, але й впливає на когнітивні функції.

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Чому сніданок дуже важливий

У дослідженні вчених з Університету Чжецзян взяли участь 3342 учасники. Переважно це були чоловіки, середній вік яких 62 роки. Експеримент був спрямований саме на дослідження когнітивних функцій, тож всіх поділили на кілька груп, уважно вивчивши їхній раціон та час прийомів. Згодом проводили тестування, за допомогою яких вивчали здатність запам'ятовувати та рахувати.

Вияснилось, що спосіб життя та харчування має неабиякий вплив на розумові здібності. Найкращі результати під час тестувань демонстрували ті, хто мав чіткий графік прийомів їжі та не пропускав сніданок. Для людей, які звикли одразу обідати, результати були невтішними: їхні когнітивні здібності були значно нижчими.



Сніданок повинен наситити організм глюкозою / Фото Pexels

Це дослідження не є несподіванкою і має сенс, бо збігається з аналогічними дослідженнями, які показують такі ж результати у дітей, підлітків і молодих людей, які пропускають сніданок, – повідомила дієтологиня Кіран Кемпбелл.

Експертка пояснює, що перший прийом їжі покликаний наситити організм глюкозою, яка слугує паливом для нашого мозку та допомагає йому безперебійно функціонувати. Тож коли ви пропускаєте сніданок, автоматично позбавляєте їжі не лише себе, але й мозок.

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"Я рекомендую пацієнтам не робити між прийомами їжі перерви довшої, ніж 4-5 годин протягом дня. Це не лише для того, щоб запобігти погіршенню когнітивних функцій і навичок мислення, але й щоб підтримувати у нормі рівень цукру в крові та вагу", – каже Кемпбелл.

Вона наголошує, що не менш важливим є і те, що саме ви їсте вранці. Перший прийом їжі повинен бути збалансованим, тож важливо подбати про корисний мікс жирів, білків, вуглеводів та клітковини.