Сама по собі кава може бути не такою вже й небезпечно, як додатки, якими ми звикли її заправляти. Чим можна зіпсувати один з найпопулярніших напоїв у світі, розповідаємо далі.

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Які додатки псують каву

Перетворити каву з відносно здорового напою на елемент шкідливого в раціоні може додавання звичних компонентів: молока, чи то коров'ячого, чи то мигдального, або ж вершків. Додавання вже традиційних інгредієнтів може мати негативний вплив на здоров'я та фігуру. Це стає можливим "завдяки" високому вмісту цукру.

Для прикладу можна уявити, що ви б починали кожен свій ранок з енергетичної цукрової бомби – молочного коктейлю. Можливо ранкова кава не буде такою ж калорійною, але додавання цукру та вершків автоматично перенесе її у список шкідливих продуктів.

Цікаво, що калорії, які ви споживаєте разом з таким напоєм, не мають поживної цінності, а просто осідають на вашій талії і стегнах. Тож разом зі смачним додатком, ви наповнюєте напій цукром та калоріями, не отримуючи від них жодної користі. В цей момент різко зростає рівень глюкози в крові, що для вас означатиме підвищення апетиту та переїдання протягом дня. Відтак, шансів на збільшення ваги стає все більше.

Додавання вершків та цукру може бути небезпечним / Фото Pexels

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Надмірне споживання вершків і цукру може призвести до накопичення калорій, надмірного споживання їжі та унеможливлює схуднення. Разом з цим зростають ризики захворіти на діабет 2 типу, отримати серцеві захворювання та інші хронічні недуги. Постраждати від любові до кави із солодкими додатками можуть у зуби, яким загрожує карієс.