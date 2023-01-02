Сам по себе кофе может быть не таким уж опасным, как дополнения, которыми мы привыкли его заправлять. Чем можно испортить один из самых популярных напитков в мире, рассказываем далее.

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Какие добавки портят кофе

Превратить кофе из относительно здорового напитка в элемент вредного в рационе может добавление привычных компонентов: молока, будь то коровьего, миндального или сливок. Добавление уже традиционных ингредиентов может оказать негативное влияние на здоровье и фигуру. Это становится возможным "благодаря" высокому содержанию сахара.

Для примера можно представить, что вы бы начинали каждое утро с энергетической сахарной бомбы – молочного коктейля. Возможно, утренний кофе не будет таким же калорийным, но добавление сахара и сливок автоматически перенесет его в список вредных продуктов.

Интересно, что калории, которые вы употребляете вместе с таким напитком, не имеют питательной ценности, а просто оседают на вашей талии и бедрах. Поэтому вместе с вкусным дополнением вы наполняете напиток сахаром и калориями, не получая от них никакой пользы. В этот момент резко возрастает уровень глюкозы в крови, что для вас будет означать повышение аппетита и переедание в течение дня. Следовательно, шансов на увеличение веса становится все больше.

Добавление сливок и сахара может быть опасным / Фото Pexels

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Чрезмерное потребление сливок и сахара может привести к накоплению калорий, чрезмерному потреблению пищи и делает невозможным похудение. Вместе с этим возрастают риски заболеть диабетом 2 типа, получить сердечные заболевания и другие хронические недуги. Пострадать от любви к кофе со сладкими добавками могут в зубы, которым грозит кариес.