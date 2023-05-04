Акредитована дієтологиня Кім Лінсдей з Австралії переконана, що є 3 продукти, які не потрібно розігрівати, адже можна підхопити смертельні хвороботворні мікроорганізми. Розповідаємо про них детальніше.

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Які продукти не можна розігрівати

Картопля

Повторно розігріваючи картоплю, ви ризикуєте захворіти. Небезпечним для людини є зберігання крохмалистого продукту при кімнатній температурі понад 2 години, адже це може призвести до розмноження бактерії Clostridium botulinum, що провокує ботулізм.

У випадку з картоплею, бактерія потрапляє з ґрунту, в якому вона росла. Тому, наприклад, приготування картоплі у фользі – не найкраща ідея, адже матеріал перекриває доступ кисню та може сприяти розмноженню бактерій.

З розігріванням треба бути обережним і не доводити до утворення пари. Також будьте пильні щодо пюре з молоком, маслом чи вершками, адже такі продукти швидко псуються та можуть підвищити ризик появи хвороби при їхньому розігріванні.



Краще утриматись від повторного розігрівання картоплі / Фото Pexels

Рис

Це великий ризик. Спори рису є термостійкими, тому навіть коли ви їх нагріваєте, вони все одно можуть викликати шкідливі патогени,

– наголошує Кім Лінсдей.

Недоварені зерна можуть містити бактерію під назвою Bacillus cereus, що не завжди гине у процесі приготування і часто стає причиною харчового отруєння. Чим довше рис залишатиметься при кімнатній температурі, тим більшою буде ймовірність появи в ньому небезпечних речовин.

Щоб не захворіти, охолоджуйте рис протягом години після приготування і не тримайте його в холодильнику довше, ніж добу перед повторним вживанням.



Розігрівання рису – великий ризик / Фото Pexels

Яйця

Вони можуть містити бактерії сальмонели, що інколи викликає діарею, біль у животі, лихоманку і блювоту. Не треба зберігати яйця при температурі 4°C – 75°C.

Розігрівайте яйця лише один раз, адже кожен наступний збільшує ризик харчового отруєння. Якщо все ж вирішили їсти, переконайтесь, що яйця були нагріті до щонайменше 75°C.