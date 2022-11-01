Паразит, який може потрапити на слизову оболонку та оселитись там надовго, точно вам не покращить життя. А от вкрасти зір зможе.

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Чому варто знімати лінзи у душі

Під час приймання душу офтальмологи рекомендують знімати лінзи. Негативні та безповоротні наслідки випробували на собі вже десятки людей у всьому світі, які втратили зір. А все через небезпечну інфекцію Acanthamoeba keratitis, яка найчастіше спостерігається у людей, які носять контактні лінзи.



Вперше паразитарну акантамебу, яка викликає сліпоту, виявили у 1973 році. Головною особливістю недуги є її прояви на пізніх клінічних стадіях, складність у діагностуванні та лікуванні.



Знімайте лінзи під час прийняття душу / Фото Pexels

Ризики зараження зростають під час прийняття душу у лінзах, якщо забруднена вода потрапляє на слизову оболонку ока. Річ у тім, що акантамеба – це одноклітинний організм, який живе у водопровідній воді, каналізаційній системі, ґрунті, плавальних басейнах, гарячих ваннах та саунах.

При звичному контакті іншими частинами тіла бактерія не завдасть ніякої шкоди, а от при попаданні на рогівку наслідків складно уникнути. Підступність у тому, що на початкових стадіях інфекція нагадує за симптоматикою інші поширені захворювання очей. Варто ретельно ставитись до таких проявів:

почервоніння слизової оболонки очей;

підвищена чутливість до світла;

сильний біль в очах;

затуманений зір;

постійне відчуття зайвого в оці;

надмірна сльозотеча.

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Жертвою акантамеби стала Марі Мейсон, яка у 2015 році почала відчувати дискомфорт в оці, але навіть не підозрювала про інфекцію. Бактерія потрапила у середовище між лінзою та рогівкою, де почала активно розвиватись та знищувати око. Згодом, після низки невдалих операцій, око Марі довелося видалити. Наразі вона носить протез.

Марі Мейсон втратила око через інфекцію / Фото BBC