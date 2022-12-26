Яблучний оцет використовувався як тонізувальний засіб протягом тисяч років. З часом його почали застосовувати і під час схуднення.

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Чи можна схуднути, вживаючи яблучний оцет

Результати невеликого дослідження 2009 року показують, що яблучний оцет має вражаючий вплив на вагу та жирові відкладення. У цьому 12-тижневому дослідженні 144 дорослі японці з ожирінням щодня вживали 1 столову ложку оцту або плацебо.

Їм сказали обмежити споживання алкоголю, але в іншому випадку продовжувати звичайну дієту та активність протягом цього періоду.

Учасники, які споживали 1 столову ложку яблучного оцту на день, мали в середньому такі показники:

втрата ваги – 1,2 кілограма;

зменшення відсотка жиру в організмі – 18%;

зменшення талії: 1,4 сантиметра;

зниження тригліцеридів – 26%

Група, що вживала плацебо, фактично набрала пів кілограма, а розмір талії трохи збільшився.

У клінічному дослідженні 2018 року 39 учасників дотримувалися дієт з обмеженою калорійністю та вживали або не вживали яблучний оцет.

Ті, хто вживав приблизно 2 столові ложки яблучного оцту щодня протягом 12 тижнів, втратили значно більше ваги та жиру, ніж учасники, які не робили цього.

Це два з небагатьох досліджень на людях, які аналізували вплив яблучного оцту на втрату ваги. Хоча результати обнадійливі, необхідні додаткові дослідження.

Яблучний оцет може допомогти схуднути / Фото Unsplash

Як додати його до свого раціону

Простий спосіб – використовувати його з оливковою олією як заправку для салату. Особливо смачно поєднується з листовою зеленню, огірками та помідорами. Його також можна використовувати для маринування овочів, а можна просто розмішати у воді та випити.

Кількість яблучного оцту, що використовується для схуднення, становить 1 – 2 столові ложки на день. Найкраще розподілити це на 2 – 3 прийоми протягом дня.

Приймати більше категорично не можна через потенційно шкідливі наслідки. Також найкраще почати з 1 чайної ложки, щоб побачити, як ви це переносите.

Не приймайте більш ніж 1 столову ложку за раз, тому що це може викликати нудоту. Важливо змішувати яблучний оцет з водою. Нерозбавлений оцет може обпалити рот і стравохід.

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