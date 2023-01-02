Насправді добре спати під час хвороби дуже важливо. Це один із способів, коли тіло спонукає вас уповільнити темп і відпочити, щоб ви змогли одужати.

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Чи можна спати понаднормово

Якщо ви багато спите під час застуди, грипу або лихоманки, це тому, що ваше тіло потребує відпочинку. Довший сон, ніж зазвичай, допомагає організму зміцнити імунну систему та боротися з хворобою.

Якщо ви спите цілий день, коли хворі, – особливо протягом перших кількох днів – не хвилюйтеся.

Однак, якщо ваша застуда, грип або хвороба не покращуються з часом, навіть після тривалого відпочинку, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

Під час хвороби потрібно більше спати / Фото Pexels

Поради щодо якісного сну, коли ви хворі