Лікування харчовою содою чималої кількості хвороб – це те, що часто пропагандують "лікарі" у соцмережах та люди, які намагаються використовувати "природні" методи. Терапевтка та дієтологиня Тетяна Лакуста розповіла про те, чому не можна використовувати соду для чогось, окрім приготування їжі.

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Чим шкідлива харчова сода

Існує міф про те, що звичайна харчова сода, яку за копійки можна купити у магазині – це дієвий, природний і нешкідливий засіб проти камедонів шкіри, ожиріння та навіть раку. Втім, це точно не так.

Професор Неумивакін, гуру нетрадиційної медицини СРСР лікував перекисом та содою всі хвороби. Якщо ви його шанувальник – критичне мислення вам на допомогу. Послідовники нетрадиційної медицини до тепер проводять марафони очищення, прошу поцікавитись можливими наслідками, а не лише чудовими відгуками,

– розповіла лікарка.

Тетяна Лакуста переконана, що у всіх подібних засобів завжди є побічні ефекти, і варто звертати на них увагу, а не сподіватися на чудодійний ефект соди.



Сода не підходить для лікування хвороб / Фото Pexels

Ще одна історія з її неправильним використанням пов'язана з колишнім онкологом Тулліо Симончині. Він вважав, що рак викликає Candida, тож лікував пацієнтів ін’єкціями содового розчину, що позбавляло їх часу на справжнє лікування та зрештою призвело до смерті 27-річного юнака.

Більшість людей, які використовують соду не за призначенням, намагаються лікувати нею проблеми зі шлунком, але ви маєте знати, що це може призвести до зовсім протилежного ефекту.

Після соди підвищується вдруге кислотність, а якщо виразка - ризики ускладнення дуже зростають. Не уникайте лікаря, не лікуйтеся на рівні знань бабці-травниці у XXI столітті,

– порадила лікарка.

Та боятися соди також не варто, і використовувати її можна, але у побутових цілях. Що саме можна почистити содою – читайте у матеріалі.