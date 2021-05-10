Родзинки – це популярний сухофрукт, виготовлений з винограду. Найчастіше ми їмо їх з кашами, йогуртами чи у випічці та навіть не підозрюємо, наскільки це корисно. Отож, розберімося що відбувається з тілом, якщо регулярно додавати у свій раціон родзинки.

Попри невеликі розміри, родзинки наповнені енергією та збагачені клітковиною, вітамінами та мінералами. У жмені сухофрукту міститься близько 217 калорій 47 грамів цукру, тому дієтологи рекомендують їсти їх в помірних кількостях. Невеликі дози продукту можуть сприяти травленню, підвищувати рівень заліза та підтримувати міцність кісток.

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Звичайно, родзинки набагато корисніші за солодощі, – в сушеному винограді залишається 80% вітамінів, 850 міліграмів калію та 3 міліграми заліза на 100 грамів продукту, – розповідають дієтологи.

Отож, що трапиться з організмом, якщо ви регулярно їстимете родзинки.

У вас покращиться травлення



Родзинки покращують травлення / Фото Pixabay

Покращення травлення та усунення закрепів, мабуть, найвідоміша перевага родзинок. Це пов’язано з тим, що лише 1/4 склянки сухофрукту містить майже 2 грами клітковини, що становить приблизно 7% від денної норми.

У вас знизиться ризик анемії

Залізодефіцитна анемія – стан від якого страждає більше чверті світового населення. Анемія виникає, коли кількість еритроцитів зменшується, а здатність крові переносити кисень падає. Це призводить до відчуття втоми та слабкості.

Окрім прийому добавок заліза, ви можете підібрати відповідну дієту. Хоч родзинки не є найбагатшим джерелом елементу, 1/2 склянки сухофруктів містять близько 7% рекомендованої добової дози (18 міліграмів заліза). Це особливо корисне доповнення для жінок у віці від 19 до 50 років, які більшою мірою схильні до дефіциту заліза через менструації.

У вас підвищиться рівень енергії



Родзинки – природний енергетик / Фото Pixabay

Оскільки родзинки містять досить багато цукру, навіть невелика жменя допомагає підвищити енергію перед важким робочим днем чи тренуванням.

Зменшиться ризик захворювань серця

Родзинки містять фітонутрієнти (феноли та поліфеноли), які виводять вільні радикали з крові, запобігаючи пошкодженню клітин та загостренню хвороб серця.

Звісно, одне лише вживання родзинок не зможе вберегти вас від хронічних захворювань, але корисні антиоксиданти, які містяться в продукті, допоможуть підтримати загальний стан організму.

Кому не слід їсти родзинки

Хворим з діабетом 2-го типу варто відмовитися від вживання сухофруктів.

Високий рівень цукру в родзинках збільшує ризик гіперглікемії – стану, при якому рівень глюкози в крові підвищується понад норму. Якщо його не лікувати, це може призвести до серйозних ускладнень.