Изюм – это популярный сухофрукт, изготовленный из винограда. Чаще всего мы едим его с кашами, йогуртами или в выпечке, и даже не подозреваем, насколько это полезно. Итак, разберемся что происходит с телом, если регулярно добавлять в свой рацион изюм.

Несмотря на небольшие размеры, изюм наполнены энергией и обогащенные клетчаткой, витаминами и минералами. В горсти сухофруктов содержится около 217 калорий 47 граммов сахара, поэтому диетологи рекомендуют есть их в умеренных количествах. Небольшие дозы препарата могут способствовать пищеварению, повышать уровень железа и поддерживать прочность костей.

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Конечно, изюм гораздо полезнее, чем сладости – в сушеном винограде остается 80% витаминов, 850 миллиграммов калия и 3 миллиграмма железа на 100 граммов продукта, – рассказывают диетологи.

Итак, что случится с организмом, если вы регулярно едите изюм.

У вас улучшится пищеварение



Изюм улучшают пищеварение / Фото Pixabay

Улучшение пищеварения и устранение запоров, пожалуй, самое известное преимущество изюма. Это связано с тем, что только 1/4 стакана сухофруктов содержит почти 2 грамма клетчатки, что составляет примерно 7% от дневной нормы.

У вас снизится риск анемии

Железодефицитная анемия – состояние от которого страдает более четверти мирового населения. Анемия возникает, когда количество эритроцитов уменьшается, а способность крови переносить кислород падает. Это приводит к ощущению усталости и слабости.

Кроме приема добавок железа, вы можете подобрать соответствующую диету. Хотя изюм не является самым богатым источником элемента, 1/2 стакана сухофруктов содержат около 7% рекомендуемой суточной дозы (18 миллиграмма железа). Это особенно полезное дополнение для женщин в возрасте от 19 до 50 лет, которые в большей степени подвержены дефициту железа из-за менструаций.

У вас повысится уровень энергии



Изюм – природный энергетик / Фото Pixabay

Поскольку изюм содержит довольно много сахара, даже небольшая горсть помогает повысить энергию перед тяжелым рабочим днем ​​или тренировкой.

Уменьшится риск заболеваний сердца

Изюм содержит фитонутриенты (фенолы и полифенолы), которые выводят свободные радикалы из крови, предотвращая повреждение клеток и обострение болезней сердца.

Конечно, одно лишь употребление изюма не сможет уберечь вас от хронических заболеваний, но полезные антиоксиданты, содержащиеся в продукте, помогут поддержать общее состояние организма.

Кому не следует есть изюм

Больным с диабетом 2-го типа следует отказаться от употребления сухофруктов.

Высокий уровень сахара в изюме увеличивает риск гипергликемии – состояния, при котором уровень глюкозы в крови повышается сверх нормы. Если его не лечить, это может привести к серьезным осложнениям.