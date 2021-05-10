Что случится с организмом, если ежедневно есть изюм: объяснение диетолога
Изюм – это популярный сухофрукт, изготовленный из винограда. Чаще всего мы едим его с кашами, йогуртами или в выпечке, и даже не подозреваем, насколько это полезно. Итак, разберемся что происходит с телом, если регулярно добавлять в свой рацион изюм.
Источник:24 канал
Несмотря на небольшие размеры, изюм наполнены энергией и обогащенные клетчаткой, витаминами и минералами. В горсти сухофруктов содержится около 217 калорий 47 граммов сахара, поэтому диетологи рекомендуют есть их в умеренных количествах. Небольшие дозы препарата могут способствовать пищеварению, повышать уровень железа и поддерживать прочность костей.
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Конечно, изюм гораздо полезнее, чем сладости – в сушеном винограде остается 80% витаминов, 850 миллиграммов калия и 3 миллиграмма железа на 100 граммов продукта, – рассказывают диетологи.
Итак, что случится с организмом, если вы регулярно едите изюм.
У вас улучшится пищеварение
Изюм улучшают пищеварение / Фото Pixabay
Улучшение пищеварения и устранение запоров, пожалуй, самое известное преимущество изюма. Это связано с тем, что только 1/4 стакана сухофруктов содержит почти 2 грамма клетчатки, что составляет примерно 7% от дневной нормы.
У вас снизится риск анемии
Железодефицитная анемия – состояние от которого страдает более четверти мирового населения. Анемия возникает, когда количество эритроцитов уменьшается, а способность крови переносить кислород падает. Это приводит к ощущению усталости и слабости.
Кроме приема добавок железа, вы можете подобрать соответствующую диету. Хотя изюм не является самым богатым источником элемента, 1/2 стакана сухофруктов содержат около 7% рекомендуемой суточной дозы (18 миллиграмма железа). Это особенно полезное дополнение для женщин в возрасте от 19 до 50 лет, которые в большей степени подвержены дефициту железа из-за менструаций.
У вас повысится уровень энергии
Изюм – природный энергетик / Фото Pixabay
Поскольку изюм содержит довольно много сахара, даже небольшая горсть помогает повысить энергию перед тяжелым рабочим днем или тренировкой.
Уменьшится риск заболеваний сердца
Изюм содержит фитонутриенты (фенолы и полифенолы), которые выводят свободные радикалы из крови, предотвращая повреждение клеток и обострение болезней сердца.
Конечно, одно лишь употребление изюма не сможет уберечь вас от хронических заболеваний, но полезные антиоксиданты, содержащиеся в продукте, помогут поддержать общее состояние организма.
Кому не следует есть изюм
Больным с диабетом 2-го типа следует отказаться от употребления сухофруктов.
Высокий уровень сахара в изюме увеличивает риск гипергликемии – состояния, при котором уровень глюкозы в крови повышается сверх нормы. Если его не лечить, это может привести к серьезным осложнениям.
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