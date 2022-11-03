Менінгіт – це запалення оболонок головного та спинного мозку, підхопити яке можуть люди різної вікової категорії. Особливо чутливі до цієї недуги діти до 5 років, молоді люди у віці від 16 до 25 та люди похилого віку після 55 років.

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Чи захищає шапка від менінгіту

Серед причини виникнення менінгіту точно немає відсутності шапки на голові, адже недугу зі складними наслідками викликають віруси або бактерії. Вони проникають в м'які оболонки головного і спинного мозку. До того ж менінгіт може бути викликаний різними збудниками та різнитись за характером запального процесу.

Дорослі найчастіше страждають на бактеріальний менінгіт, який викликають бактерії стрептокока і менінгококів. Вони зазвичай базуються в порожнині носа або горла, але це вам не загрожує. Хвороба розвивається лише в разі зараження крові, спинномозкової рідини і м'яких тканин головного мозку. Спровокувати запалення можуть і стрептокок групи В, який часто вражає новонароджених, бактерії Listeria monocytogenes, інфекційне захворювання, яке ослаблює імунітет, недуги сифіліс і ВІЛ чи травми голови.



Шапка не захищає від менінгіту / Фото Pexels

Симптоми менінгіту

сильний головний біль;

підвищена температура;

ригідність потиличних м'язів (ускладнення руху);

втрата свідомості;

нудота та блювота;

галюцинації, психоемоційне збудження;

поява висипу;

судоми;

сонливість.

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Як можна підхопити менінгіт

Як і більшість інфекційних захворювань, менінгіт може передаватись повітряно-крапельним шляхом, але не всі хворі є заразними. Все дуже індивідуально і залежить від причин виникнення недуги. Тож якщо менінгіт розвивається в результаті внутрішніх процесів чи збоїв, що відбуваються в мозку, хворий не буде становити небезпеки для інших. Коли ж захворювання спровоковане збудником – варто остерігатись.