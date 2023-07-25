Почавши ранок зі склянки правильного напою ви можете прискорити схуднення. Для того, щоб яйнайшвидше позбутися небажаного жиру, треба почати здорово харчуватися та пити правильні напої.

Читайте також Ось чому вам потрібно їсти дині: 5 корисних властивостей

Зелений чай

Зелений чай може прискорити ваш метаболізм. А це є дуже важливим фактором для тих, хто хоче швидко схуднути.

Крім того, зелений чай містить катехіни, антиоксиданти, які довели свою ефективність у спалюванні жиру.

"Дослідження показують, що екстракт зеленого чаю, який являє собою концентровані катехіни, знижує вагу і вміст жиру в організмі", – розповіла дієтолог Ліза Янг.



Ці напої корисно пити зранку / Фото з Verywell Health

Матча

Починайте свій ранок із матчі, яка забезпечить вас антиоксидантами і збереже відчуття ситості на кілька годин, тож ви не відчуватимете бажання перекусити.

"Доведено, що зелений чай матча посилює спалювання жиру, спричинене фізичними вправами, тож, якщо це надихає вас більше рухатися і пити його, потенціал спалювання жиру може бути досить значним", – йдеться в Nutrition Twins.

Тепла вода з лимоном

Тепла вода з лимономє чудовим детокс-напоєм.

"Лимон має безліч переваг завдяки вмісту антиоксидантів і пектинових волокон. Причина, через яку цей напій чудово підходить для схуднення, полягає в тому, що він зволожує, не містить калорій і може допомогти виводити токсини з організму", – розповіла дієтологиня Ліза Янг.



Ці напої корисно пити зранку / Фото з 31Daily

Імбирний чай

Це ще один із найкращих ранкових напоїв для швидкої втрати ваги, який ви можете пити. За словами дієтологині, цей напій може допомогти полегшити розлад шлунка.

"Дослідження впливу імбирного чаю і того, що він може зробити для організму, показало, що споживання напою може знизити масу тіла і співвідношення талії і стегон", - додала дієтологиня.

Огіркова і м’ятна вода

Освіжаюча склянка води з огірком і м'ятою може допомогти вам схуднути та уникнути зневоднення.

"Настоянка води з м'ятою та огірком має безліч корисних для здоров'я переваг, дві з яких - підтримка втрати ваги та покращення травлення", – зазначила Ліза Янг.



Ці напої корисно пити зранку / Фото з Medical News Today

Кава

Чорна кава без цукру і молока може допомогти вам швидше скинути вагу.

"Дослідження показали, що кава з кофеїном може знизити споживання калорій і підвищити метаболізм", – пояснюють The Nutrition Twins.